 Как отпраздновать Новый год с пользой для экологии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.12.2021

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Культура и стиль жизни

Как отпраздновать Новый год с пользой для экологии (фотогалерея)

Праздничные дни могут стать тяжелым бременем для окружающей среды. Рассказываем о несложных способах этого избежать и помочь природе.

  • Елка в гостиной

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Пестициды в гостиной

    Для многих нарядно украшенная елка - символ новогодних праздников. Однако для защиты от насекомых-вредителей деревья часто обрабатывают пестицидами, которые вредны для почвы и воды и переносят токсины в жилые помещения. Лучше покупать елки с экосертификатом или в кадушке, чтобы после праздников пересадить в открытый грунт. Еще вариант - сделать стильную иммитирующую ель инсталляцию из вторсырья.

  • Пластиковые елки в магазине

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Елки для многоразового использования

    Заботясь об экологии, многие предпочитают искусственные елки, которые давно распространены в теплых странах. Но экологи предупреждают: в этом случае важно, чтобы елка была из прочного пластика. К тому же искусственное дерево нужно использовать как минимум два десятка лет, чтобы оно в итоге оказалось экологичнее живого.

  • Свечи

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Лучше свечи из пчелиного воска

    Зажженные свечи дарят уют, но так ли они безвредны? К сожалению, нет, потому что большинство свечей производят из нефтепродукта - парафина, который вредит экологии и, возможно, здоровью. Также не рекомендуется покупать стеариновые свечи, для производства которых используется пальмовое масло. Ради него уничтожаются тропические леса. Экологически чистая альтернатива - свечи из пчелиного воска.

  • Магазин товаров без упаковки

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Лучший подарок - без упаковки

    Все больше магазинов предлагают товары без пластиковых упаковок. Экологи советуют избегать и специальной подарочной бумаги. Товары лучше покупать с экосертификатом. Многие радуются и подаркам, сделанными собственными руками.

  • Женщина упаковывает подарок

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Чем вредна упаковочная бумага

    Подарки в красивой упаковке недолго лежат под елкой, зато производство упаковочной бумаги вредит экологии, потому что уничтожаются леса, а после праздников остаются горы мусора. Из-за фольги и блесток ее не всегда можно вторично переработать. Кроме того оберточная бумага загрязняет окружающую среду химическими веществами, которыми обрабатываются волокна целлюлозы.

  • Ткань вместо упаковочной бумаги

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Искусство упаковки подарков

    Более экологична бумага из макулатуры или повторно использованная упаковка. Идею экологичной обертки можно заимствовать и у японцев. Фурошики - так называется искусство заворачивания вещей в ткань. Техника при этом всегда разная, используются ткани из шелка, хлопка или синтетических волокон.

  • Сцена из фильма Dinner for One

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Телевидение экологичнее стриминга

    Для многих немцев комедия "Dinner for One", аналог "Иронии судьбы" - обязательный атрибут новогодней ночи. По экологическим соображениям лучше смотреть фильм по телевизору, а не на стриминговой платформе. 30 минут стриминга оставляют такой же углеродный след, как шесть километров поездки на автомобиле. Если все же стримите, то лучше в более низком разрешении и не в мобильном интернете.

  • Фейерверк в новогоднюю ночь

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Новогодняя ночь экологичнее без салюта

    В пандемию в Германии фейерверки на Новый год запрещены, чтобы избежать скопления людей и не перегружать больницы в случае травм. Но праздничный салют вредит и экологии. За новогоднюю ночь в воздух поднимается около 4500 тонн мелкодисперсной пыли - около 15% от ее количества, ежегодно выделяемого транспортом. Химические вещества от пиротехники также загрязняют воду во время снега или дождя.

  • Световое шоу в порту Гамбурга

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Световые шоу вместо фейерверков

    В Париже, Афинах и Лондоне любительские фейерверки давно запрещены. Немецкие экологи тоже призывает к такому запрету. Не только из-за загрязнения атмосферы - залпы салюта вызывают панику у птиц и животных. Экологичной альтернативой пиротехнике может быть световое или лазерное шоу, подобное тому, что было организовано в день рождения гамбургского порта. Даже если оно значительно дороже фейерверков.

    Автор: Штефани Хёпнер, Виктор Вайц


  • Елка в гостиной

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Пестициды в гостиной

    Для многих нарядно украшенная елка - символ новогодних праздников. Однако для защиты от насекомых-вредителей деревья часто обрабатывают пестицидами, которые вредны для почвы и воды и переносят токсины в жилые помещения. Лучше покупать елки с экосертификатом или в кадушке, чтобы после праздников пересадить в открытый грунт. Еще вариант - сделать стильную иммитирующую ель инсталляцию из вторсырья.

  • Пластиковые елки в магазине

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Елки для многоразового использования

    Заботясь об экологии, многие предпочитают искусственные елки, которые давно распространены в теплых странах. Но экологи предупреждают: в этом случае важно, чтобы елка была из прочного пластика. К тому же искусственное дерево нужно использовать как минимум два десятка лет, чтобы оно в итоге оказалось экологичнее живого.

  • Свечи

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Лучше свечи из пчелиного воска

    Зажженные свечи дарят уют, но так ли они безвредны? К сожалению, нет, потому что большинство свечей производят из нефтепродукта - парафина, который вредит экологии и, возможно, здоровью. Также не рекомендуется покупать стеариновые свечи, для производства которых используется пальмовое масло. Ради него уничтожаются тропические леса. Экологически чистая альтернатива - свечи из пчелиного воска.

  • Магазин товаров без упаковки

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Лучший подарок - без упаковки

    Все больше магазинов предлагают товары без пластиковых упаковок. Экологи советуют избегать и специальной подарочной бумаги. Товары лучше покупать с экосертификатом. Многие радуются и подаркам, сделанными собственными руками.

  • Женщина упаковывает подарок

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Чем вредна упаковочная бумага

    Подарки в красивой упаковке недолго лежат под елкой, зато производство упаковочной бумаги вредит экологии, потому что уничтожаются леса, а после праздников остаются горы мусора. Из-за фольги и блесток ее не всегда можно вторично переработать. Кроме того оберточная бумага загрязняет окружающую среду химическими веществами, которыми обрабатываются волокна целлюлозы.

  • Ткань вместо упаковочной бумаги

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Искусство упаковки подарков

    Более экологична бумага из макулатуры или повторно использованная упаковка. Идею экологичной обертки можно заимствовать и у японцев. Фурошики - так называется искусство заворачивания вещей в ткань. Техника при этом всегда разная, используются ткани из шелка, хлопка или синтетических волокон.

  • Сцена из фильма Dinner for One

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Телевидение экологичнее стриминга

    Для многих немцев комедия "Dinner for One", аналог "Иронии судьбы" - обязательный атрибут новогодней ночи. По экологическим соображениям лучше смотреть фильм по телевизору, а не на стриминговой платформе. 30 минут стриминга оставляют такой же углеродный след, как шесть километров поездки на автомобиле. Если все же стримите, то лучше в более низком разрешении и не в мобильном интернете.

  • Фейерверк в новогоднюю ночь

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Новогодняя ночь экологичнее без салюта

    В пандемию в Германии фейерверки на Новый год запрещены, чтобы избежать скопления людей и не перегружать больницы в случае травм. Но праздничный салют вредит и экологии. За новогоднюю ночь в воздух поднимается около 4500 тонн мелкодисперсной пыли - около 15% от ее количества, ежегодно выделяемого транспортом. Химические вещества от пиротехники также загрязняют воду во время снега или дождя.

  • Световое шоу в порту Гамбурга

    Новогодние праздники: как помочь экологии

    Световые шоу вместо фейерверков

    В Париже, Афинах и Лондоне любительские фейерверки давно запрещены. Немецкие экологи тоже призывает к такому запрету. Не только из-за загрязнения атмосферы - залпы салюта вызывают панику у птиц и животных. Экологичной альтернативой пиротехнике может быть световое или лазерное шоу, подобное тому, что было организовано в день рождения гамбургского порта. Даже если оно значительно дороже фейерверков.

    Автор: Штефани Хёпнер, Виктор Вайц


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