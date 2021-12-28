Как отпраздновать Новый год с пользой для экологии (фотогалерея)

Новогодние праздники: как помочь экологии

Телевидение экологичнее стриминга

Для многих немцев комедия "Dinner for One", аналог "Иронии судьбы" - обязательный атрибут новогодней ночи. По экологическим соображениям лучше смотреть фильм по телевизору, а не на стриминговой платформе. 30 минут стриминга оставляют такой же углеродный след, как шесть километров поездки на автомобиле. Если все же стримите, то лучше в более низком разрешении и не в мобильном интернете.