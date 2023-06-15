Белорус после похищения военными России волонтерит в Херсоне

"Описать, что происходит, не получится, это надо видеть. Два дня занимались эвакуацией животных. У нас сломалась лодка, застряли на воде, пришлось ждать, чтобы приехали и вытащили. А в этот момент происходили обстрелы", - делится волонтер Валерий Комагоров. Он белорус, но с 2015 года живет в Херсоне. В 2022 году, во время российской оккупации города, мужчина был арестован из-за своих проукраинских взглядов, прошел, по его словам, через пытки и избиения. История Комагорова - у DW.

Во время оккупации "партизанил" и снимал "патриотический Tik-Tok"

После разрушения плотины Каховской ГЭС Валерий Комагоров подключился к оказанию помощи пострадавшим: он развозит воду, занимается эвакуацией людей и животных из затопленных районов. "Многие херсонцы до сих пор не осознают, что произошло. Должна быть оказана помощь (волонтерами. - Ред.), потому что власти местами не успевают, а помощь нужна здесь и сейчас", - убежден собеседник. Он отмечает, что уровень воды в Херсоне упал, но и обстрелы участились. В момент разговора с Валерием - вечером 13 июня - город также обстреливали.

Херсон после разрушения плотины Каховской ГЭС Фото: Valerij Komagorow

Собственное жилье Комагоров от подтопления не пострадало, но, по словам белоруса, "там пусто после визита гостей (российских силовиков. - Ред.)", которые "вынесли абсолютно все". Валерий вспоминает, что на момент российского вторжения в Херсон полиции в городе почти не осталось, организованной эвакуации мирного населения не было: "Начала заходить техника, бои на Антоновском мосту, ты уже прекрасно понимаешь, что город почти в окружении". По выражению собеседника, российские военные стали сразу "зачищать" город: "Выискивать полицейских, военных, тех, кто с ними дружит, помогает".

"Местное население стало выходить на митинги, все мы показывали, что им (военным РФ. - Ред.) тут не рады. Это продолжалось до мая, пока они не стали более жестко на все это реагировать, забирали людей, некоторые до сих пор неизвестно где", - рассказывает Валерий. И признается, что сам во время оккупации "партизанил" и снимал "патриотический Tik-Tok в поддержку Украины".

"Не можешь понять: тебя расстреляют, или ты свободен"

24 августа 2022 года мужчину, его девушку и еще одну местную активистку задержали . Во время задержания сотрудники ФСБ, продолжает Комагоров, увидели в его комнате бело-красно-белый флаг и начали говорить, что "белорусы и россияне братский народ", а он "продался Тихановской и американцам". Вскоре после задержания в Сети появились так называемые "покаянные видео", на которых Валерий Комагоров и еще две украинские видеоблогерши просили прощения за оскорбление российских военных.

Камогорова отправили в подвал, где были ежедневные допросы с пытками и избиениями: "Я постоянно был с пакетом на голове (во время допросов - Ред.), кроме своих ног ничего не видишь. Допрашивали каждый день - с утра и до обеда". Мужчина говорит, что под пытками хотели узнать, сотрудничает ли он с украинскими силовиками, требовали, чтобы он сдал кого-то, "кто им мешал или мог помешать в будущем". В подвале, где держали белоруса, все время было, по его подсчетам, 50-60 человек - кого-то приводили, кого-то забирали.

В заключении он находился два месяца - фактически до освобождения Херсона ВСУ. Самыми страшными, по словам Комагорова, стали первый и последний день: в первый - не знаешь, за что задержали, а в последний - "куда вывозят, что будет завтра, будешь ли ты жив". "Открываются двери и тебе говорят - на все четыре стороны, и ты не можешь понять: тебя сейчас расстреляют, или ты свободен, - вспоминает собеседник. - Я ушел утром, когда они (российские военные - Ред.) начали оттуда убегать".

"Осознал, что и тут будет много работы"

О многом из того, что с ним происходило, Валерий Комагоров все еще не может рассказывать, потому что продолжается следствие по делу о его незаконном задержании. "Я прошел свой путь, я не жалею о том, что я делал, но не каждый такое перенесет, я был морально готов", - поясняет мужчина. И признается, что после заключения чувствовал себя на "4+" по десятибалльной шкале: "Ушибы, переломы, отеки внутренних органов, испорчено зрение, зубы. Не считая психики, сон нарушен, питание нарушено".

Волонтеры в Херсоне оказывают помощь пострадавшим от затопления города Фото: Valerij Komagorow

Отвечая на вопрос, почему он не уехал после освобождения, к примеру, в более спокойные районы Украины или за границу, Валерий говорит, что у него не было документов, их до сих пор восстанавливают, к тому же он "осознал, что и тут будет много работы". Белорус и сейчас не собирается покидать Херсон. Не нужна ли ему самому какая-то помощь? "Будет мирное время, буду разбираться со своими проблемами", - подвел итог мужчина.

Смотрите также: