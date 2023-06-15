  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаУкраина

Белорус после похищения военными России волонтерит в Херсоне

Татьяна Гаргалык
58 мин. назад

Белорус Валерий Комагоров пережил в Херсоне российскую оккупацию, арест и пытки, а после разрушения плотины Каховской ГЭС остался помогать в пострадавшем от затопления городе.

https://p.dw.com/p/4SbYU
Волонтер-белорус из Херсона Валерий Комагоров
Волонтер-белорус из Херсона Валерий Комагоров Фото: Valerij Komagorow

"Описать, что происходит, не получится, это надо видеть. Два дня занимались эвакуацией животных. У нас сломалась лодка, застряли на воде, пришлось ждать, чтобы приехали и вытащили. А в этот момент происходили обстрелы", - делится волонтер Валерий Комагоров. Он белорус, но с 2015 года живет в Херсоне. В 2022 году, во время российской оккупации города, мужчина был арестован из-за своих проукраинских взглядов, прошел, по его словам, через пытки и избиения. История Комагорова - у DW.

Во время оккупации "партизанил" и снимал "патриотический Tik-Tok"

После разрушения плотины Каховской ГЭС Валерий Комагоров подключился к оказанию помощи пострадавшим: он развозит воду, занимается эвакуацией людей и животных из затопленных районов. "Многие херсонцы до сих пор не осознают, что произошло. Должна быть оказана помощь (волонтерами. - Ред.), потому что власти местами не успевают, а помощь нужна здесь и сейчас", - убежден собеседник. Он отмечает, что уровень воды в Херсоне упал, но и обстрелы участились. В момент разговора с Валерием - вечером 13 июня - город также обстреливали.

Херсон после разрушения плотины Каховской ГЭС
Херсон после разрушения плотины Каховской ГЭСФото: Valerij Komagorow

Собственное жилье Комагоров от подтопления не пострадало, но, по словам белоруса, "там пусто после визита гостей (российских силовиков. - Ред.)", которые "вынесли абсолютно все". Валерий вспоминает, что на момент российского вторжения в Херсон полиции в городе почти не осталось, организованной эвакуации мирного населения не было: "Начала заходить техника, бои на Антоновском мосту, ты уже прекрасно понимаешь, что город почти в окружении". По выражению собеседника, российские военные стали сразу "зачищать" город: "Выискивать полицейских, военных, тех, кто с ними дружит, помогает".

"Местное население стало выходить на митинги, все мы показывали, что им (военным РФ. - Ред.) тут не рады. Это продолжалось до мая, пока они не стали более жестко на все это реагировать, забирали людей, некоторые до сих пор неизвестно где", - рассказывает Валерий. И признается, что сам во время оккупации "партизанил" и снимал "патриотический Tik-Tok в поддержку Украины".

"Не можешь понять: тебя расстреляют, или ты свободен"

24 августа 2022 года мужчину, его девушку и еще одну местную активистку задержали. Во время задержания сотрудники ФСБ, продолжает Комагоров, увидели в его комнате бело-красно-белый флаг и начали говорить, что "белорусы и россияне братский народ", а он "продался Тихановской и американцам". Вскоре после задержания в Сети появились так называемые "покаянные видео", на которых Валерий Комагоров и еще две украинские видеоблогерши просили прощения за оскорбление российских военных.

Камогорова отправили в подвал, где были ежедневные допросы с пытками и избиениями: "Я постоянно был с пакетом на голове (во время допросов - Ред.), кроме своих ног ничего не видишь. Допрашивали каждый день - с утра и до обеда". Мужчина говорит, что под пытками хотели узнать, сотрудничает ли он с украинскими силовиками, требовали, чтобы он сдал кого-то, "кто им мешал или мог помешать в будущем". В подвале, где держали белоруса, все время было, по его подсчетам, 50-60 человек - кого-то приводили, кого-то забирали.

В заключении он находился два месяца - фактически до освобождения Херсона ВСУ. Самыми страшными, по словам Комагорова, стали первый и последний день: в первый - не знаешь, за что задержали, а в последний - "куда вывозят, что будет завтра, будешь ли ты жив". "Открываются двери и тебе говорят - на все четыре стороны, и ты не можешь понять: тебя сейчас расстреляют, или ты свободен, - вспоминает собеседник. - Я ушел утром, когда они (российские военные - Ред.) начали оттуда убегать".

"Осознал, что и тут будет много работы"

О многом из того, что с ним происходило, Валерий Комагоров все еще не может рассказывать, потому что продолжается следствие по делу о его незаконном задержании. "Я прошел свой путь, я не жалею о том, что я делал, но не каждый такое перенесет, я был морально готов", - поясняет мужчина. И признается, что после заключения чувствовал себя на "4+" по десятибалльной шкале: "Ушибы, переломы, отеки внутренних органов, испорчено зрение, зубы. Не считая психики, сон нарушен, питание нарушено".

Волонтеры в Херсоне оказывают помощь пострадавшим от затопления города
Волонтеры в Херсоне оказывают помощь пострадавшим от затопления городаФото: Valerij Komagorow

Отвечая на вопрос, почему он не уехал после освобождения, к примеру, в более спокойные районы Украины или за границу, Валерий говорит, что у него не было документов, их до сих пор восстанавливают, к тому же он "осознал, что и тут будет много работы". Белорус и сейчас не собирается покидать Херсон. Не нужна ли ему самому какая-то помощь? "Будет мирное время, буду разбираться со своими проблемами", - подвел итог мужчина.

Смотрите также:

В Украине разрушена Каховская ГЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Боишься быть у себя в доме, боишься выйти на улицу". Жители Херсона уезжают из города из-за обстрелов РФ (20.01.2023)

"Боишься быть у себя в доме, боишься выйти на улицу". Жители Херсона уезжают из города из-за обстрелов РФ (20.01.2023)

Войска РФ продолжают ежедневно обстреливать Херсон. Как и куда бегут херсонцы от российских обстрелов, а также на какую помощь могут рассчитывать беженцы? Подробности - в репортаже DW.
Общество20 января 2023 г.07:30 мин.
external

Жертвы пыток в Херсоне: "Мы перестали бояться" (29.11.2022)

Жертвы пыток в Херсоне: "Мы перестали бояться" (29.11.2022)

Виктория и Даниил рассказывают, что во время российской оккупации Херсона провели несколько недель в пыточном подвале. Сейчас, когда город вернулся под контроль Украины, вчерашние пленники вспоминают пережитое и говорят, что теперь им ничего не страшно. Репортаж DW из Херсона.
Конфликты29 ноября 2022 г.03:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Видеообращение Владимира Зеленского

Зеленский предложил "глобальный мирный саммит" в Швейцарии

Конфликты6 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о закупке Германией систем противоракетной обороны у Израиля: карикатурный канцлер ФРГ Олаф Шольц под зонтом, раскрашенном в цвета германского флага. Над ним в небе пролетают ракеты.

Противоракетный щит для Германии: как он работает

Противоракетный щит для Германии: как он работает

Политика2 ч. назад
Ночной Берлин

Путеводитель по ночному Берлину 90-х: что осталось?

Путеводитель по ночному Берлину 90-х: что осталось?

Культура6 ч. назад
Такси у входа в здание Тбилисского аэропорта

Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Экономика и бизнес13 ч. назад
Члены правительства ФРГ представляют Стратегию нацбезопасности в Берлине, 14 июня 2023 года

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Политика40 мин. назад
Экспонат выставки Андрей Красулина в Берлине "Единорог"

Cкульптор Красулин: "Человечество дискредитировало себя"

Cкульптор Красулин: "Человечество дискредитировало себя"

Культура1 ч. назад
Белорусская граница в Бресте

Как отвечать на вопросы при прохождении границы РБ

Как отвечать на вопросы при прохождении границы РБ

Общество2 ч. назад
На главную страницу