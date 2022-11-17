Качество жизни пожилых россиян почти не повысилось

За десять лет индекс активного долголетия в России вырос незначительно - до 29,5 процентов, показало исследование НИУ ВШЭ.

Индекс активного долголетия (ИАД) россиян за десять лет с 2019 по 2020 годы увеличился лишь на полпроцента - с 29 до 29,5 пункта при максимальных ста. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает деловая газета РБК, в распоряжении которой оказалось свежие данные исследования Оксаны Синявской и Анны Червяковой, социологов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

В расчетах использовалась методология Европейской экономической комиссии ООН. ИАД определяют для 29 стран, преимущественно участниц Евросоюза. В 2018 году Россия заняла в этом списке предпоследнее место, обойдя Грецию на полтора процента. Рейтинги по результатам измерений за последующие годы не приводятся.

Индекс учитывает 22 параметра, объединяемые в четыре домена: "занятость", "участие в жизни общества", "независимая, здоровая и безопасная жизнь" и "благоприятная среда для активного долголетия". Исследователи используют данные Росстата, в том числе переписи населения, демографические показатели и выборочные наблюдения.

Что влияет на качество жизни после выхода на пенсию

Положительно на ИАД отражается высокий уровень образования пожилых людей в России, а также их физическая безопасность, которая, по личным ощущениям респондентов, в целом улучшилась. Однако низкая продолжительность жизни, болезни и недоступность медицинской помощи зачастую не дают возможности активно провести старость. В НИУ ВШЭ ожидают, что пандемия коронавируса и санкции, наложенные на РФ после ее вторжения в Украину, усугубят эти проблемы в 2020-2022 годах.

"Уход с российского рынка иностранных компаний означает рост безработицы, в том числе среди лиц старшего возраста, поэтому объективно можно ожидать снижение домена занятости", - рассуждает Анна Червякова. Чтобы сохранить ИАД хотя бы в текущем состоянии, власти должны оказать поддержку пожилым россиянам, полагает социолог. Такими мерами может быть индексация пенсий не ниже уровня инфляции, развитие программ занятости и переобучения, повышение доступности и качества медицинской помощи.

Как менялись показатели индекса активного долголетия в России

Исследователи констатируют, что значение индекса в течение всех десяти лет колебалось на уровне 29 процентов. Для мужчин этот показатель был стабильно выше, чем для женщин. Рост ИАД исследователи связывают с увеличившимся уровнем занятости россиян до 70 лет, что могло быть вызвано, в частности, повышением пенсионного возраста в 2018 году.

К 2019 году индекс занятости старшего поколения составил 28,9% против 26,8% в 2010-м, индекс благоприятной среды вырос с 50,2% до 51,2%, а здоровья и безопасности - упал с 60,7% до 58,2 процента. Показатель участия в жизни общества снизился с 10 до 9,5 процента.

Синявская и Червякова отмечают, что предоставляемая в рамках ОМС медицинская помощь не всегда достаточна, и россияне чаще, чем жители стран ЕС, вынуждены тратить на лечение личные средства. Кроме того, на качество жизни влияют и культурные особенности. "У россиян в отличие от европейцев нет привычки заботиться о здоровье на протяжении всей жизни, пожилые люди часто не хотят пробовать новое и не стремятся жить для себя после выхода на пенсию. В совокупности с общим невысоким уровнем жизни это сдерживает потенциал активного долголетия", - уверена Червякова.

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