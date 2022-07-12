 Юрий Дудь оштрафован по делу о ″гей-пропаганде″ на 120 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 12.07.2022

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Россия

Юрий Дудь оштрафован по делу о "гей-пропаганде" на 120 тысяч рублей

Журналиста наказали за интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем, которое вышло на Youtube-канале "вДудь" в апреле 2021 года.

Журналист и блогер Юрий Дудь

Журналист и блогер Юрий Дудь

Мировой судья судебного участка № 271 московского района Лефортово оштрафовал журналиста Юрия Дудя на 120 тысяч рублей, сообщает во вторник, 12 июля, Telegram-канал  "Московские суды общей юрисдикции". Административное дело против журналиста было возбуждено по части 2 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) - "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

Как уточнил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, Дудь оштрафован за интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем, которое вышло на Youtube-канале "вДудь" в апреле 2021 года и к сегодняшнему дню набрало 3,9 млн просмотров. Проживающий в настоящее время в Бразилии "Павлов-Андреевич открытый гей, но интервью не посвящено теме гомосексуальности", отметил Чиков. По его словам, решение суда будет обжаловано.

Статья "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" появилась в 2013 году и предусматривает высокие штрафы и административные аресты сроком до 15 суток. 11 июля 2022 года комитет Госдумы по информационной политике предложил запретить "ЛГБТ-пропаганду безотносительно возраста аудитории (в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах), сообщил в своем Telegram-канале глава комитета, депутат Александр Хинштейн.

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    Автор: Ульрике Шульце, Виктор Вайц


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