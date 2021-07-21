ЮНЕСКО исключила Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключила британский портовый город Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия. Решение принято в среду, 21 июля, на 44-й сессии Комитета всемирного наследия в Центре культуры и искусства в китайском Фучжоу. Мероприятие частично проходит в виртуальном формате.

Как напоминает агентство dpa, это - всего лишь третий подобный случай с момента принятия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в 1972 году.

Решение принято из-за проекта масштабного строительства

Решение принято в связи с проектом строительства Liverpool Waters, который, как ожидают эксперты, повлечет за собой значительное изменение центра города. Инициатива, в частности, предполагает возведение ряда высотных зданий.

По мнению специалистов, работы приведут к масштабной реконструкции исторических доков, расположенных к северу от центра города, в результате которых зона окажется разбита на отдельные участки.

Ливерпуль был в списке с 2004 года

Благодаря шести районам в историческом центре, а также зоне доков, город считался историческим памятником, свидетельствующим о развитии одного из крупнейших торговых центров мира в XVIII-XIX веках.

Ливерпуль с 2004 года являлся объектом Всемирного наследия. Как отмечали в ООН, город играл важную роль в расширении Британской империи, был важным пунктом отправки большинства эмигрантов из Северной Европы в Америку. К числу исторических памятников в городской черте относятся многочисленные торговые, административные и общественные здания, включая концертный зал Сент-Джордж-Холл.

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