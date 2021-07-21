 ЮНЕСКО исключила Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2021

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Мир

ЮНЕСКО исключила Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия

Решение ЮНЕСКО лишить Ливерпуль статуса объекта Всемирного наследия связано с масштабным проектом строительства, в том числе в зоне доков.

Квартал доков в Ливерпуле

Квартал доков в Ливерпуле

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключила британский портовый город Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия. Решение принято в среду, 21 июля, на 44-й сессии Комитета всемирного наследия в Центре культуры и искусства в китайском Фучжоу. Мероприятие частично проходит в виртуальном формате.

Как напоминает агентство dpa, это - всего лишь третий подобный случай с момента принятия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в 1972 году.

Решение принято из-за проекта масштабного строительства

Решение принято в связи с проектом строительства Liverpool Waters, который, как ожидают эксперты, повлечет за собой значительное изменение центра города. Инициатива, в частности, предполагает возведение ряда высотных зданий.

По мнению специалистов, работы приведут к масштабной реконструкции исторических доков, расположенных к северу от центра города, в результате которых зона окажется разбита на отдельные участки.

Ливерпуль был в списке с 2004 года

Благодаря шести районам в историческом центре, а также зоне доков, город считался историческим памятником, свидетельствующим о развитии одного из крупнейших торговых центров мира в XVIII-XIX веках.

Ливерпуль с 2004 года являлся объектом Всемирного наследия. Как отмечали в ООН, город играл важную роль в расширении Британской империи, был важным пунктом отправки большинства эмигрантов из Северной Европы в Америку. К числу исторических памятников в городской черте относятся многочисленные торговые, административные и общественные здания, включая концертный зал Сент-Джордж-Холл.

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    Сталинские "дворцы для рабочих"

    После неудавшейся блокады Западного Берлина Сталиным власти ГДР, поддерживаемые Советским Союзом, приступили к созданию социалистической утопии на руинах города. В начале 1950-х жители Западного Берлина с ужасом наблюдали, как тогдашняя Сталин-аллее (позже - Карл-Маркс-аллее) обрастала жилыми многоэтажными домами по советскому образцу - "дворцами для рабочих".

  • Жилые многоэтажные дома в Ганзейском квартале в Берлине

    Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина

    Город завтрашнего дня

    Тем временем в разрушенный Западный Берлин были приглашены такие мастера модернизма как Ле Корбюзье, Эгон Айерман, Вальтер Гропиус, Арне Якобсен и Оскар Нимейер для создания "города завтрашнего дня". Плодом их труда стал Ганзейский квартал в сердце Берлина, представленный на международной строительной выставке Interbau в 1957 году как ответ на пышный неоклассицизм Сталин-аллее.

  • Здание кинотеатра Интернационал в Берлине

    Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина

    Кинотеатр "Интернационал"

    Строительство кинотеатра "Интернационал" и расположенного по соседству легендарного кафе "Москва" продолжалось до начала 1960-х. Они стали ответом Германской Демократической Республики на выставку Interbau. Сегодня здание кинотеатра представляет собой икону послевоенного модернизма и является одной из площадок международного кинофестиваля Берлинале.

  • Дом культур мира

    Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина

    Дом культур мира

    В нескольких километрах от Ганзейского квартала, в парке Тиргартен, находится Дом культур мира, построенный в 1957 году для выставки Interbau по проекту американского архитектора Хью Стаббинса. Острые на язык жители прозвали здание "беременной устрицей" ("Schwangere Auster"). Конгресс-центр, ставший подарком Западному Берлину от США, могли видеть и находившиеся с восточной стороны Стены.

  • Разноцветные панели на фасаде жилого многоэтажного дома

    Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина

    Дом, спроектированный Ле Корбюзье

    Французский архитектор швейцарского происхождения Ле Корбюзье создал этот красочный многоквартирный дом в качестве "машины для проживания". В то время считалось, что светлые, воздушные помещения и окружающие зеленые насаждения формируют абсолютное ощущение городской жизни. Из-за своего размера здание было построено около Олимпийского стадиона, в отдалении от остальных экспонатов Interbau.

  • Высотные здания на Александерплац в 1972 году

    Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина

    Высотные здания на Александерплац

    В начале 1970-х площадь Александерплац обрела нынешний вид в результате реконструкции широкого бульвара, еще в 1961 году переименованного в Карл-Маркс-аллее. К небу потянулись многоэтажные жилые дома из сборных конструкций, знаменуя возвращение к модернизму в советском стиле. Но доминирующим объектом осталась Берлинская телебашня, с которой и сделан этот снимок.

  • Жилой комплекс в берлинском районе Целендорф

    Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина

    Лесной поселок в районе Целендорф

    Власти столицы Германии хотят пополнить еще одним пунктом список социального жилья Берлина, относящегося к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектор Бруно Таут, представитель направления нового строительства, в середине 1920-х получил заказ на создание некоммерческого жилого комплекса в малоосвоенном районе на юго-западе Берлина по образцу концепции "Город-сад".

  • Жилой дом в виде подковы в берлинском районе Нойкёльн

    Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина

    Жилой комплекс в виде подковы

    Спроектированный Таутом дом-"подкова" вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году как один из жилых комплексов эпохи модернизма. Открытое воздуху и свету здание было возведено в середине 1920-х на пике строительства социального жилья в Веймарской республике. Архитектор выбрал модернистский дизайн с целью объединить хаотичный промышленный город и сельскую гармонию.

    Автор: Павел Мыльников, Стюарт Браун


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