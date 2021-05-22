Юлии Галяминой вменили в вину нарушение ограничений по ковиду

В Великом Новгороде в отношении бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой составили административный протокол за нарушение ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Судебные заседания в Новгородском районном суде по данному обвинению, а также по составленному ранее протоколу за неповиновение полиции пройдут в понедельник, 24 мая, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на адвоката Галяминой Михаила Бирюкова.

"Юлии, помимо неповиновению полиции, вменили также статью 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Суды пройдут завтра. Думаю, с утра", - указал адвокат.

Задержаны четыре человека

Юлия Галямина была задержана накануне на съезденезависимых муниципальных депутатов "Земский съезд" в Великом Новгороде. Полиция сорвала проведение двухдневного форума вскоре после открытия мероприятия. В зале появились полицейские во главе с начальником ГУМВД Сергеем Максимовым, который заявил, что участники нарушают указ губернатора о коронавирусных ограничениях, и пригрозил собравшимся административными делами.

Помимо Галяминой были задержаны петербургский депутат Виталий Боварь, политик из Ноябрьска Александр Бондарчук и глава новгородского городского отделения партии "Яблоко" Виктор Шалякин. "Земский съезд" призвал освободить задержанных.

Съезд муниципальных депутатов

Галямина и ее соратники еще в декабре сообщили, что намерены провести съезд муниципальных депутатов для "улучшения системы политического представительства перед выборами в Госдуму". Дата и место съезда были обозначены после того, как полицейские в марте в Москве задержали всех участников другого форума, посвященного местному самоуправлению, обвинив их в сотрудничестве с британской организацией Open Russia, признанной Генпрокуратурой РФ "нежелательной".

За два дня до съезда губернатор Новгородской области Андрей Никитин опубликовал указ, который ужесточил коронавирусные ограничения - организовывать мероприятия с более чем 30 участниками запрещено, хотя, согласно официальным данным, количество выявленных в регионе новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 постоянно снижается. Организаторы съезда назвали решение губернатора "политическим" и попробовали опротестовать его в суде, но судьи отказались рассматривать жалобу в приоритетном порядке.

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