Эрдоган возложил ответственность за протесты студентов на оппозицию и профессоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за студенческие протесты на оппозицию и ряд университетских преподавателей. События в стамбульском Босфорском университете не имеют отношения к студентам, заявил турецкий лидер в пятницу, 5 февраля. По его словам, оппозиционные партии и "определенные преподаватели" "спровоцировали" учащихся устроить протесты против назначения нового ректора.

Ранее Эрдоган сравнил демонстрантов с "террористами". По данным министерства внутренних дел республики, в связи с протестами, продолжающимися с начала января, задержаны 528 человек, 498 из них позднее были отпущены. Задержания, имеющие отношение к акциям, проходили не только в Стамбуле, но и в столице Анкаре.

Новый ректор - бывший кандидат от правящей партии ПСР

С 1 января 2021 года высшее учебное заведение возглавил экономист Мелих Булу, который на парламентских выборах в Турции в 2015 году выдвигался кандидатом от правящей консервативной Партии справедливости и развития (ПСР), возглавляемой Эрдоганом. Турецкий лидер не впервые назначает ректором университета человека, который считается его доверенным лицом. До июля 2016 года ректоры турецких вузов избирались путем голосования.

Смотрите также: