Экзитполы предсказывают победу правящей партии на местных выборах в Грузии

По данным экзитполов, на местных выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 47,6 процента голосов, основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) - 27,1 процента, партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию" - 6,8 процента, сообщила после закрытия избирательных участков вечером в субботу, 2 октября, телекомпания Imedi со ссылкой на исследование компании Gorbi.

В свою очередь телеканал "Мтавари архи", заказавший проведение экзитпола институту Ipsos, сообщил о результате "Грузинской мечты" в 38,6 процента. На втором месте - также ЕНД с результатом в 33 процента, на третьем - партия "За Грузию", набравшая 7,6 процента, указывается далее. Еще один экзитпол подготовил телеканал "Формула". Согласно его подсчетам, "Грузинская мечта" набирает 46 процента, ЕНД - 33 процента, "За Грузию" - 6 процентов голосов.

Явка - почти 52 процента избирателей

По данным ЦИК Грузии, в выборах участвовали 51,92 процента избирателей (1 815 776 человек). В ходе голосования ведомство получило 366 жалоб, большинство из них касаются процедурных вопросов.

В ходе выборов в органы местного самоуправления в Грузии избирались 64 мэра городов и самоуправляющихся общин и более двух тысяч членов сакребуло (муниципальных представительных органов).

Политический кризис в Грузии и значение местных выборов

Выборы проходили на фоне политического кризиса. Грузинская оппозиция рассматривает их как референдум, который должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если правящая партия не сможет набрать более 43 процентов голосов. Именно такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной 2021 года было подписано представителями правящей партии и оппозиции при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Перед выборами рейтинг "Грузинской мечты" составлял около 36 процентов. Несмотря на то, что достигнутое при посредничестве Мишеля соглашение больше не действительно из-за выхода из него "Грузинской мечты", политологи полагают, что нынешние местные выборы могут вызвать волну протестов, если правящая партия не наберет 43 процентов и откажется объявлять досрочные выборы.

Задержание Михаила Саакашвили

Накануне в Тбилиси был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - основатель партии "Единое национальное движение", которая длительное время не хотела присоединяться к соглашению, достигнутому под эгидой ЕС, и из-за позиции которой "Грузинская мечта" в итоге отказалась участвовать в нем.

Саакашвили заявил, что вернулся на родину, чтобы "защищать свободу" и призвал своих сторонников собраться на площади Свободы в Тбилиси 3 октября. Экс-президент Грузии вернулся на родину из Украины, где он получил гражданство и занимал различные государственные должности, в том числе пост губернатора Одесской области.

Председатель парламента Грузии Каха Кучава выразил уверенность в том, что отношения между Тбилиси и Киевом не испортятся после задержания Саакашвили. "Ничего не обострит грузино-украинские отношения. Задержание Саакашвили должно стать хорошим примером тому, что в Грузии нет места провокациям", - сказал он.

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