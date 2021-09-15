 Экс-президент Кыргызстана обвинен в покушении на насильственный захват власти | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.09.2021

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Мир

Экс-президент Кыргызстана обвинен в покушении на насильственный захват власти

Адвокат Алмазбека Атамбаева напомнил, что в первые дни волнений в Бишкеке в октябре 2020 года экс-президент находился в СИЗО и физически не мог принимать участие в организации беспорядков.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, фото из архива

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены еще два обвинения - в покушении на насильственный захват власти и организации массовых беспорядков в Бишкеке в начале октября 2020 года, сообщил ТАСС в среду, 15 сентября, адвокат политика Сергей Слесарев. Одновременно он отметил, что в первые дни волнений Атамбаев находился под стражей и физически не мог участвовать в организации беспорядков.

Вместе с Алмазбеком Атамбаевым в деле фигурируют его бывший охранник Канат Сагымбаев, экс-глава президентской администрации Фарид Ниязов и бывший замглавы МВД республики Курсан Асанов.

Уголовные дела Алмазбека Атамбаева

Алмаз Атамбаев, который возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы, был задержан в августе 2019 года. Впоследствии ему было предъявлено несколько обвинений, в том числе в коррупции при распределении земельных участков, в организации массовых беспорядков и в покушении на убийство.

Акции протеста против результатов парламентских выборов в Кыргызстане начались 5 октября 2020 года. В частности, протестующие ворвались в здание парламента, а также освободили Атамбаева из СИЗО. Позднее ЦИК страны признал итоги выборов недействительными. 10 октября пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана сообщила о задержании экс-президента в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.

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    На следующий день, 8 августа, спецназ МВД Киргизии предпринял новую попытку силового задержания экс-президента. Возле его особняка звучали выстрелы. Сторонников Атамбаева пытались вытеснить с территории особняка. Вечером агентство 24.kg сообщило, что Атамбаев решил сдаться правоохранительным органам, и его везут в Бишкек.

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    Конфликт между Атамбаевым и депутатами

    Обострение ситуации в Киргизии связано с тем, что 27 июня парламент страны принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В чем обвиняют Атамбаева

    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

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    Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого

    8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова

    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


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