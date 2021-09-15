Экс-президент Кыргызстана обвинен в покушении на насильственный захват власти

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены еще два обвинения - в покушении на насильственный захват власти и организации массовых беспорядков в Бишкеке в начале октября 2020 года, сообщил ТАСС в среду, 15 сентября, адвокат политика Сергей Слесарев. Одновременно он отметил, что в первые дни волнений Атамбаев находился под стражей и физически не мог участвовать в организации беспорядков.

Вместе с Алмазбеком Атамбаевым в деле фигурируют его бывший охранник Канат Сагымбаев, экс-глава президентской администрации Фарид Ниязов и бывший замглавы МВД республики Курсан Асанов.

Уголовные дела Алмазбека Атамбаева

Алмаз Атамбаев, который возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы, был задержан в августе 2019 года. Впоследствии ему было предъявлено несколько обвинений, в том числе в коррупции при распределении земельных участков, в организации массовых беспорядков и в покушении на убийство.

Акции протеста против результатов парламентских выборов в Кыргызстане начались 5 октября 2020 года. В частности, протестующие ворвались в здание парламента, а также освободили Атамбаева из СИЗО. Позднее ЦИК страны признал итоги выборов недействительными. 10 октября пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана сообщила о задержании экс-президента в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.

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