Экс-премьер Польши Туск обвинил власти в содействии повестке Путина

Бывший премьер-министр Польши и экс-председатель Совета ЕС Дональд Туск обвинил действующую власть в своей стране в выстраивании внешней политики в ключе, выгодном президенту России Владимиру Путину. "Новые друзья" главы правящей консервативной партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослава Качиньского "схожи в одном - им ближе путинская Россия, чем Европейский Союз", заявил Туск в воскресенье, 4 июля, на следующий день после своего избрания председателем либерально-консервативной партии "Гражданская платформа". Последствия такой линии Варшавы могут быть "гораздо опаснее, чем мы можем себе представить", предостерег Туск.
Польская ЗиС подписала единый документ с "евроскептиками" из других стран
Правящая в Польше партия несколькими днями ранее подписала с "евроскептиками" - французской крайне правой политической силой "Национальное объединение", венгерскими правыми из партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьера Виктора Орбана и итальянской "Лигой" - декларацию с призывом к "большему суверенитету" стран-членов ЕС. По мнению бывшего главы польского правительства, этот документ является еще одним шагом на пути к "полной изоляции" Польши. Единственным человеком, который после действий партии Качиньского "откроет еще одну бутылку шампанского", является российский президент, подчеркнул Туск.
Польша не первый год является объектом критики со стороны органов власти Евросоюза, в том числе из-за спорной реформы судебной системы. В марте действующий премьер Польши Матеуш Моравецкий попросил Конституционный суд вынести решение о преобладании польской конституции над европейским законодательством. Еврокомиссия в июне призвала власти Польши признать примат законодательства ЕС над законами государств - участников. Позиция главы правительства ставит под вопрос основополагающие принципы европейского права, указал комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
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Автор: Александра Елкина