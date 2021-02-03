Экс-премьер Беларуси Сергей Румас находится в Лондоне

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас не задержан, а уехал из страны и в настоящий момент находится в Лондоне, сообщает в понедельник, 8 февраля, издание "Наша нива". "Я не буду давать никаких комментариев, извините. Вы услышали, что я жив, не арестован, но ничего комментировать не буду. Спасибо, что волнуетесь", - ответил Сергей Румас в ответ на звонок корреспондента издания. По информации "Нашей нивы" экс-глава белорусского правительства улетел в Великобританию в начале февраля на день рождения старшего сына Валерия, занимающего должность помощника директора в лондонском филиале российской инвестиционной компании VTB Capital.

Слухи об аресте Сергея Румаса

Почти неделю назад стало известно о задержании друзей бывшего премьер-министра, а также о предположительно возникших у правоохранителей вопросах к нему самому. 3 февраля белорусские Telegram-каналы сообщили, что, возможно, задержан и сам Румас. Издание Nexta написало, что экс-премьер проходит фигурантом по делу о коррупции в отношении Белагропромбанка. Все это время в публичном пространстве он не появлялся.

В августе Сергей Румас осторожно поддержал массовые акции протеста против фальсификации президентских выборов в Беларуси: на странице его супруги в Facebook была выложена фотография из окна здания на фоне протестного марша. Позже эта фотография была удалена.

По мнению аналитиков, Александр Лукашенко отправил в 2020 году Румаса в отставку потому, что не был в нем уверен.

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