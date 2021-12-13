 Экс-министра по делам иммиграции Дании признали виновной в разлучении пар мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2021

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Европа

Экс-министра по делам иммиграции Дании признали виновной в разлучении пар мигрантов

Ингер Стойберг, возглавлявшая министерство с 2015 по 2019 год, приговорена к двум месяцам лишения свободы за разлучение 23 пар мигрантов, в которых были несовершеннолетние жены.

Экс-министр по делам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг

Экс-министр по делам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг

Верховный суд Дании признал экс-министра по делам иммиграции и интеграции Ингер Стойберг виновной в должностном правонарушении и приговорил ее к двум месяцам заключения. Об это говорится в решении суда, принятом в понедельник, 13 декабря..

Стойберг занимала пост министра по делам иммиграции и интеграции с 2015 по 2019 год. По ее указанию в 2016 году были разделены 23 пары, обратившихся к Дании за предоставлением убежища, в которых жены были несовершеннолетними. В феврале 2016 года ведомство под руководством Стойберг выпустило соответствующее распоряжение. Его суд счел незаконным.

“Должна сказать, что я очень, очень удивлена”, - прокомментировала Стойберг вынесенный в отношении нее приговор. 

Верховный суд, приговор которого не может быть обжалован, рассматривал дело Стойнберг с начала осени. Изначально прокуроры добивались четырех месяцев лишения свободы для обвиняемой. Адвокаты экс-министр настаивали, что ее решения были единственным способом борьбы с принудительными браками, в которые заставляли вступать несовершеннолетних девушек.

Лишение свободы или "электронные кандалы" жены

Придется ли экс-министру отправиться в тюрьму, пока не ясно. В Дании часть приговоров о лишении свободы на срок до полугода при соблюдении ряда условий разрешают заменить на обязательство носить "электронные кандалы". Защита Стойберг пока никак не прокомментировала такую возможность.

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    Автор: Александра Ёлкина


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