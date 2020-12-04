 Экс-министр финансов Австрии получил 8 лет тюрьмы за коррупцию | Новости из Германии о Европе | DW | 04.12.2020

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Европа

Экс-министр финансов Австрии получил 8 лет тюрьмы за коррупцию

Экс-министр финансов Австрии Карл-Хайнц Грассер признан виновным в получении взятки почти в 10 млн евро от сделки по продаже государственных квартир. Еще 14 обвиняемых оштрафованы.

Экс-министр финансов Австрии Карл-Хайнц Грассер в суде в Вене

Экс-министр финансов Австрии Карл-Хайнц Грассер

Земельный суд Вены в пятницу, 4 декабря, приговорил бывшего министра финансов Австрии Карла-Хайнца Грассера к 8 годам лишения свободы за коррупцию. Еще 14 обвиняемых по делу были оштрафованы.

По версии следствия, министр в 2004 году при продаже около 60 тысяч государственных квартир дал частному инвестору важный совет о необходимой величине покупной цены, чтобы контракт не получил другой участник тендера. Общая сумма сделки составила 961 млн евро, Грассер получил от исполнителя за размещение заказа взятку примерно в 9,6 млн евро.

Грассер руководил австрийским министерством финансов с 2000 по 2007 годы. Суд начался в декабре 2017 года, а весной 2020-го был приостановлен из-за пандемии COVID-19.

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  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

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  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

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    Автор: Екатерина Венкина


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