Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал Россию прекратить войну с Украиной

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Ответственность за прекращение войны с Украиной лежит на властях России, заявил Герхард Шрёдер. Экс-канцлер назвал санкции необходимыми, но предостерег от полного разрыва связей Европы и России.
Бывший канцлер Германии ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) осудил вторжение России в Украину. "Война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно скорее. Это ответственность российского правительства", - написал экс-глава правительства ФРГ в соцсети LinkedIn в четверг, 24 февраля.
В отношениях Запада и РФ было много ошибок "с обеих сторон", указал Шрёдер. "Но интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств", - добавил он.
Экс-глава правительства ФРГ не обошел стороной реакцию Запада, упомянув "необходимые санкции". Однако он предостерег от полного разрыва политических, экономических и гражданских связей между Европой и Россией. "Потому что это - несмотря на нынешнюю драматическую ситуацию - основа для надежды, которую мы все питаем: диалог о мире и безопасности на нашем континенте снова станет возможен", - отметил Шредёр.
Бывший федеральный канцлер Германии с 2017 года возглавляет наблюдательный совет директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Кроме того, Шрёдер является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток".
Еще одна бывшая глава правительства ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пока не собирается комментировать происходящее. Публичного заявления не планируется, сообщает агентство dpa ссылкой на окружение экс-канцера. При этом Меркель с большим сочувствием следит за развитием событий, указало dpa.
Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) несколькими часами ранее обвинил власти России в "вопиющем нарушении международного права" и призвал Москву безотлагательно прекратить "военную акцию".
Президент РФ в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.
Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже Владимир Путин заявил, что "независимость" данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.
Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США и Канада приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.
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