Из-за урагана во Флориде миллион домов остался без энергии

Во Флориде более миллиона домов и предприятий остались без электричества из-за урагана "Милтон", сообщает ранним утром четверга, 10 октября, агентство AP со ссылкой на данные коммунальной системы учета.

Ураган достиг западного побережья Флориды в ночь на 10 октября, после этого сила ветра несколько ослабла, так что Национальный центр по наблюдению за ураганами присвоил ему категорию 2. Однако, по прогнозам, в течение всего пути "Милтона" по полуострову Флориды он сохранит статус урагана.

Накануне вечером президент США Джо Байден созвонился с рядом чиновников из Флориды, а именно: мэром города Орландо Бадди Дайером, мэром округа Сарасота Лиз Алперт и депутатами Конгресса от Флориды Гасом Билиракисом и Кэти Кастор. Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент сказал им звонить ему напрямую, если потребуется дополнительная поддержка при преодолении последствий урагана.

Призыв соблюдать меры безопасности

Ранее Байден призвал людей, находящихся в зоне бедствия, непременно следовать требованиям безопасности. "Это буквально вопрос жизни и смерти", - заявил он. Из-за надвигающегося на Флориду урагана президент США отложил визит в Германию, где он должен был принять участие во встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".

Ожидается, что ураган "Милтон" причинит ущерб на миллиарды долларов. Из зоны бедствия уже были эвакуированы около двух миллионов человек. По прогнозам, на пути урагана через Флориду окажутся такие города, как Лейкленд, Киссимми и Орландо, и мыс Канаверал.

Представительница Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Динн Крисвелл призвала жителей Флориды "оставаться на месте" и искать убежище поблизости, поскольку ураган "Милтон" продолжает двигаться по территории штата.

Как напоминает телеканал CNN , "Милтон" - уже третий ураган, который обрушивается на Флориду в текущем году, ранее штат уже пострадал от ураганов "Франсин" и "Хелен". С 1871 года такое происходило лишь пять раз за один сезон ураганов, констатирует канал: в 1871-м, 1886-м, 1964-м, 2004-м и 2005 годах.