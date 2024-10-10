  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Природа и окружающая средаСША

Из-за урагана во Флориде миллион домов остался без энергии

Александра Иванова
10 октября 2024 г.

Президент США Джо Байден призвал жителей Флориды соблюдать меры безопасности, поскольку "это буквально вопрос жизни и смерти".

https://p.dw.com/p/4lbRv
Последствия урагана "Милтон" во Флориде, 9 октября 2024 года
Последствия урагана "Милтон" во Флориде, 9 октября 2024 годаФото: Julio Cortez/AP/picture alliance

Во Флориде более миллиона домов и предприятий остались без электричества из-за урагана "Милтон", сообщает ранним утром четверга, 10 октября, агентство AP со ссылкой на данные коммунальной системы учета.

Ураган достиг западного побережья Флориды в ночь на 10 октября, после этого сила ветра несколько ослабла, так что Национальный центр по наблюдению за ураганами присвоил ему категорию 2. Однако, по прогнозам, в течение всего пути "Милтона" по полуострову Флориды он сохранит статус урагана.

Накануне вечером президент США Джо Байден созвонился с рядом чиновников из Флориды, а именно: мэром города Орландо Бадди Дайером, мэром округа Сарасота Лиз Алперт и депутатами Конгресса от Флориды Гасом Билиракисом и Кэти Кастор. Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент сказал им звонить ему напрямую, если потребуется дополнительная поддержка при преодолении последствий урагана.

Призыв соблюдать меры безопасности

Ранее Байден призвал людей, находящихся в зоне бедствия, непременно следовать требованиям безопасности. "Это буквально вопрос жизни и смерти", - заявил он. Из-за надвигающегося на Флориду урагана президент США отложил визит в Германию, где он должен был принять участие во встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".

Ожидается, что ураган "Милтон" причинит ущерб на миллиарды долларов. Из зоны бедствия уже были эвакуированы около двух миллионов человек. По прогнозам, на пути урагана через Флориду окажутся такие города, как Лейкленд, Киссимми и Орландо, и мыс Канаверал.

Представительница Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Динн Крисвелл призвала жителей Флориды "оставаться на месте" и искать убежище поблизости, поскольку ураган "Милтон" продолжает двигаться по территории штата.

Как напоминает телеканал CNN, "Милтон" - уже третий ураган, который обрушивается на Флориду в текущем году, ранее штат уже пострадал от ураганов "Франсин" и "Хелен". С 1871 года такое происходило лишь пять раз за один сезон ураганов, констатирует канал: в 1871-м, 1886-м, 1964-м, 2004-м и 2005 годах.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Затопленные дома в Чехии

Наводнения, ураганы, пожары в 2024 году

Наводнения, ураганы, пожары в 2024 году

Природные катаклизмы: наводения, ураганы, оползни, аномальная жара и лесные пожары в 2024 году принесли немало бед. Они привели к человеческим жертвам и нанесли ущерб во всем мире. Где бушевала стихия - в фотогалерее DW.
Катастрофы2 октября 2024 г.18 фото
external

Как Байден разрушил планы союзников Украины. На США движется ураган века. DW Новости (09.10.2024)

Как Байден разрушил планы союзников Украины. На США движется ураган века. DW Новости (09.10.2024)

Джо Байден разрушил планы союзников Киева. Из-за отказа президента США приехать в немецкий Рамштайн встреча Контактной группы по военной помощи Украине, которая планировалась 12 октября, перенесена. Байден принял это решение из-за надвигающегося на Флориду урагана Милтон.
Политика9 октября 2024 г.30:00 мин.
Ураган "Забине". Февраль 2020 года

Как в Германии дают названия циклонам и антициклонам

Как в Германии дают названия циклонам и антициклонам

Ровно в полночь с 7 на 8 сентября немецкие метеорологи начнут продавать названия циклонов и антициклонов на 2022 год. Как это происходит, и на что идут полученные средства?
Туризм7 сентября 2021 г.
Показать еще