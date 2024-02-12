"Известия": Проданные Росавиацией борты использовал Киев

В офисе Росавиации проведены обыски в связи с подозрениями в незаконном выводе за рубеж 59 самолетов и вертолетов. Некоторые из проданных бортов использовались Украиной в войне против России.

В России Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовные дела о халатности и превышении полномочий против сотрудников Росавиации по подозрению в незаконной продаже 59 самолетов и вертолетов за рубеж, сообщила в понедельник, 12 февраля, газета "Известия" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в Минтрансе РФ.

По сведениям издания, 7 февраля в центральной офисе Росавиации в Москве прошли обыски. ФСБ изъяла предметы и документы, подтверждающие незаконность снятия воздушных судов с регистрации. В Минтрансе "Известиям" пояснили, что сотрудники Росавиации выводили борта из Госреестра без полного комплекта документов и предоставляли недостоверную информацию о пребывании судов за пределами России.

Некоторые борты попали в украинскую армию

Восемь из выведенных таким образом судов были проданы в страны, которые российские власти считают "недружественными", при этом некоторые из бортов впоследствии использовались для помощи Украине, обороняющейся от российской агрессии. По сведениям "Известий", речь идет о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8. Три вертолета принимали участие в войне на стороне Украины, а самолеты совершали рейсы с выключенными ответчиками, что позволяет скрывать их маршруты.

Борта выводили из реестра с марта 2022 года по июнь 2023 года. В то время Росавиацию возглавлял Александр Нерадько. В сентябре прошлого года он был уволен. По словам собеседников "Известий", увольнение Нерадько было связано именно с историей о проданных воздушных судах. Против него тоже могут возбудить уголовное дело, пишет издание.

Кремль не комментирует

В Кремле отказались комментировать сообщения об обысках ФСБ в Росавиации.

"Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующей публикации в издании "Известия".

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