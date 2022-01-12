Израиль вновь открывает пограничные пункты с сектором Газа

Израиль в понедельник, 8 августа, вновь открыл пункты пересечения границы с сектором Газа после заключения соглашения о прекращении огня с палестинскими радикалами. Как сообщили местные власти, после оценки ситуации с безопасностью работу возобновили контрольно-пропускные пункты "Эрез" и "Керем-Шалом". В Газу уже прошли первые грузовики с топливом и гуманитарной помощью.

КПП "Керем-Шалом" используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, КПП "Эрез" - для прохода людей. Работу пограничных пунктов приостановили на прошлой неделе из-за обострения ситуации вокруг сектора Газа.

Операция Израиля против "Исламского джихада"

Израильские военные 5 августа начали крупную операцию против "Исламского джихада" под кодовым названием "Рассвет". В результате были убиты двое командиров этой радикальной группировки Тайсир аль-Джабари и Халид Мансур.

Жертвами израильских ракетных ударов, по данным палестинского министерства здравоохранения, за три дня боев стали как минимум 44 палестинца. Среди погибших - 15 детей и четыре женщины, более 300 человек ранены. Израильская армия утверждает, что некоторые из жертв погибли в результате ответных ракетных ударов со стороны джихадистов.

Израиль и палестинские джихадисты договорились о перемирии

7 августа власти Израиля подтвердили, что при посредничестве Египта было достигнуто соглашение о введении в секторе Газа режима прекращения огня с 23.30 по местному времени (8 августа 00.30 мск). Израиль оставил за собой право на применение силы в случае нарушения этой договоренности.

Через несколько минут после того, как перемирие вступило в силу, из сектора Газа по южной части Израиля вновь были запущены ракеты, сообщило The Jerusalem Post. После этого обстрелы прекратились, ночь прошла без каких-либо активных действий обеих сторон.

ЕС приветствовал прекращение огня в секторе Газа

Европейский Союз приветствовал начало перемирия между Израилем и "Исламским джихадом". "Сейчас крайне важно работать над укреплением режима прекращения огня и возобновлением работы контрольно-пропускных пунктов, чтобы позволить, в частности, гуманитарной помощи и топливу, а также рабочим въезжать в Газу и выезжать из нее", - говорится в заявлении ЕС, опубликованном 8 августа.

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