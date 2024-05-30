Израиль призвал Словению не признавать Палестину

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил надежду на то, что депутаты парламента Словении откажутся от признания палестинского государства. "Решение правительства Словении рекомендовать парламенту признать палестинское государство - награда для ХАМАС… Я надеюсь, что словенский парламент отвергнет эту рекомендацию", - написал Кац в соцсети Х в четверг, 30 мая.

Ранее стало известно, что парламент Словении 4 июня проведет голосование по вопросу о признании независимости палестинского государства. Независимость Палестины на днях уже признали Норвегия, Ирландия и Испания.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.