  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

Израиль призвал Словению не признавать Палестину

Сергей Ромашенко
30 мая 2024 г.

Признание независимости Палестины станет наградой для террористов ХАМАС, заявил министр иностранных дел Израиля Кац. Парламент Словении проведет голосование о признании Палестины 4 июня.

https://p.dw.com/p/4gTAX
Глава МИД Израиля Кац призвал Словению не признавать Палестину
Глава МИД Израиля Кац призвал Словению не признавать ПалестинуФото: Gili Yaari/NurPhoto/picture alliance

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил надежду на то, что депутаты парламента Словении откажутся от признания палестинского государства. "Решение правительства Словении рекомендовать парламенту признать палестинское государство - награда для ХАМАС… Я надеюсь, что словенский парламент отвергнет эту рекомендацию", - написал Кац в соцсети Х в четверг, 30 мая.

Ранее стало известно, что парламент Словении 4 июня проведет голосование по вопросу о признании независимости палестинского государства. Независимость Палестины на днях уже признали Норвегия, Ирландия и Испания.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дым после ракетных ударов из сектора Газа по израильскому городу Ашкелон

Масштабная атака ХАМАС на Израиль и ответ ЦАХАЛ

Масштабная атака ХАМАС на Израиль и ответ ЦАХАЛ

Утром 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС начало массированные ракетные обстрелы юга и центра Израиля. Боевики вторглись на территорию страны. О новой эскалации конфликта - в фотогалерее DW.
Конфликты8 октября 2023 г.14 фото
external

Угрозы из Кремля, аресты генералов, признание Палестины и похороны Раиси. DW ‎Новости

Угрозы из Кремля, аресты генералов, признание Палестины и похороны Раиси. DW ‎Новости

Россия начала военные учения с тактическим ядерным оружием недалеко от ‎границы с Украиной. Маневры проходят в Южном военном округе в ответ на ‎‎"угрозы отдельных западных официальных лиц", заявило Минобороны России. ‎
Политика22 мая 2024 г.29:53 мин.