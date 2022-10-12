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Мужчина и женщина на берегу в районе морской границы Ливана и Израиля
В районе морской границы Ливана и ИзраиляФото: Ayal Margolin/picture alliance/Xinhua News Agency
ПолитикаИзраиль

Израиль и Ливан уладили спор о морской границе

Александра Иванова
1 ч. назад

Благодаря компромиссу, достигнутому Израилем с Ливаном в вопросе морских границ и прав на месторождения, роль Израиля как поставщика газа в ЕС может возрасти.

https://www.dw.com/ru/izrail-i-livan-uladili-spor-o-morskoj-granice/a-63410579

Израиль и Ливан при посредничестве США достигли компромисса в споре о том, где пролегает морская граница между странами и кто из них обладает правом на разработку ряда газовых месторождений в Средиземном море. Об этом объявил во вторник, 11 октября, премьер-министр Израиля Яир Лапид, назвав эту договоренность "историческим достижением".

Ожидается, что документ будет представлен на рассмотрение комитету министров по вопросам национальной безопасности 12 октября.

Возможные дополнительные поставки газа из Израиля в ЕС

Определенность в вопросе морской границы с Ливаном и прав на разработку газовых месторождений в Средиземном море может увеличить значимость Израиля как поставщика газа в ЕС. Ливанская сторона также сигнализировала, что довольна достигнутой договоренностью. Финальное соглашение по границе с Израилем "удовлетворяет требования" Ливана и подтверждает его права на принадлежащие ему ресурсы, говорится на странице офиса президента страны Мишеля Ауна в Twitter.

Официальное подтверждение договора из Бейрута пока не поступило, однако глава ливанской переговорной делегации Элиас Бу Сааб выразил оптимизм, подчеркнув, что считает соглашение "справедливым".

Посредничество США

Как пишет агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в Вашингтоне, США получили подтверждение ливанской стороны, что она будет придерживаться условий договора с Израилем. В то же время США готовы вновь выступить посредником, если при реализации соглашения возникнут проблемы.

В Берлине также похвалили дипломатические усилия сторон, отметив, что закрепление границы между Израилем и Ливаном является важным шагом на пути к региональной стабильности и безопасности.

Конкретные детали соглашения пока не раскрываются. В то же время израильские СМИ сообщают, что Ливан получит право на разработку морского газового поля Кана, а Израиль сохранит за собой территорию вокруг газового месторождения Кариш, расположенного к северо-западу от израильского портового города Хайфа.

Формально Ливан и Израиль до сих пор находятся в состоянии войны. Переговоры о морской границе между странами были начаты в 2020 году. Это стало их первым контактом за прошедшие десятилетия, не связанным с темой безопасности.

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