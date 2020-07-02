Немецкие вузы недосчитались выпускников

Как сказалась пандемия на студентах? В пятницу, 3 сентября, Федеральное статистическое ведомство Германии (Statistisches Bundesamt) в Висбадене опубликовало первые итоги. Из-за распространения коронавирусной инфекции и введения локдаунов в Германии сократилось число выпускников высших учебных заведений.

Диплом о высшем образовании в зимнем 2019/2020 и летнем 2020 семестрах получили 477 тыс. человек. Это на шесть процентов меньше, чем в предыдущих семестрах.

В таком ощутимом "минусе" немецкие вузы оказались впервые за период с 2001 года (за исключением 2018 года, когда немецкие вузы также недосчитались выпускников, хотя и не в таких объемах, как теперь).

Пандемия не пожалела и студентов

Томас Фойерштайн (Thomas Feuerstein), сотрудник ведомства, уверен, что это напрямую связано с пандемией. Экзамены переносились на следующие семестры. Библиотеки, лаборатории, мастерские были закрыты или работали в сокращенном режиме. "Это оказало влияние не только на проведение экзаменов, но и на подготовку студентов к их сдаче", - объясняет Фойерштайн. И действительно, если посмотреть на статистику, то видно, что в 2020 году в немецких вузах успешно было сдано меньше экзаменов, чем в предыдущие годы. Немецкие студенты сдали в общей сложности около 420 тыс. экзаменов за 2020 года (в 2019 году - примерно 452 тыс.), еще 57 с половиной тысяч пришлось на иностранных студентов.

Последним было особенно тяжело во время пандемии: из-за ограничений по въезду, отмене рейсов, отсутствия подработок. Однако если судить по статистике, то экзамены иностранные студенты все-таки сдавали. По сравнению с предыдущим годом примерно на три тысячи меньше.

Не будем вдаваться в подробности, сколько было завалено экзаменов. Скажем только, что глобального всплеска провалов не наблюдалось.

В Берлине - самый большой минус

Число выпускников сократилось по всей стране, и шесть процентов - это только средний показатель. В два раза выше среднего показатель по Берлину: столичные вузы выпустили на 12 процентов меньше специалистов. Бранденбург, Бремен, Тюрингия не досчитались больше 10 процентов по сравнению с предыдущими годами. А вот в Северном Рейне - Вестфалии, на который приходится пятая часть всех дипломов, минус составил всего три процента.

Каждый второй диплом, выдаваемый немецкими вузами, - диплом бакалавра. Диплом магистра получили четверть выпускников. А вот написанием кандидатской диссертации (Promotion) завершили 2020 год пять процентов.

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