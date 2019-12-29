Итоги встречи Путина и Лукашенко: ради финансов поют романсы

Заклятые друзья - Беларусь и Россия

Жизнь взаймы у России

Большая часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию и Евразийский фонд стабилизации и развития, который так же курирует РФ. В 2017 году российским кредиторам Минск вернет более 1,2 млрд долларов, а в 2018-м должен перечислить 1,5 млрд долларов - почти 80% всех расходов по долгам. По данным Forbes, за последние 10 лет Беларусь получила от России также дотаций и скидок на 60 млрд долларов.