Итоги встречи Путина и Лукашенко: ради финансов поют романсы

Президенты РФ и Беларуси согласовали 28 дорожных карт по интеграции стран. Москва также выделит Минску 630 млн евро кредита. Интеграционная серенада Лукашенко вознаграждена, констатирует Сергей Елкин.
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От интеграции с Россией Беларуси имеет льготные цены на энергоносители и доступ к рынку РФ, при этом в стране замедляются реформы и растет угроза ее независимости, считают эксперты.
В Кремле заявили, что процесс российско-белорусской интеграции будет продолжен. Правительство РФ опубликовало все 28 союзных программ.
Путин и Лукашенко объявили о масштабных договоренностях об интеграции России и Беларуси. Интеграция коснется в первую очередь экономики - объединятся энергетические рынки, появится общее платежное пространство.