Эйфория в Германии. Как итальянцы отпраздновали победу (фото)

Люди, флаги, машины - все смешалось на немецких улицах! Вот как итальянцы в Германии отметили победу сборной на чемпионате Европы по футболу.
Берлин / Дюссельдорф / Ален • В Германии проживает около 800 тысяч итальянцев, а это значит, что на улицах и площадях немецких городов в ночь на понедельник, 12 июля, было шумно, весело, многолюдно и… море зелено-бело-красных флагов.
В Германии отметить победу сборной Италии по футболу на Евро-2020 вышли, конечно, не только итальянцы, но и другие болельщики, а также те, кто просто любит эту гостеприимную и солнечную страну и часто там бывает.
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