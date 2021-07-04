 Эйфория в Германии. Как итальянцы отпраздновали победу (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Эйфория в Германии. Как итальянцы отпраздновали победу (фото)

Люди, флаги, машины - все смешалось на немецких улицах! Вот как итальянцы в Германии отметили победу сборной на чемпионате Европы по футболу.

Ален, Баден-Вюртемберг

Берлин / Дюссельдорф / Ален • В Германии проживает около 800 тысяч итальянцев, а это значит, что на улицах и площадях немецких городов в ночь на понедельник, 12 июля, было шумно, весело, многолюдно и… море зелено-бело-красных флагов.

В Германии отметить победу сборной Италии по футболу на Евро-2020 вышли, конечно, не только итальянцы, но и другие болельщики, а также те, кто просто любит эту гостеприимную и солнечную страну и часто там бывает. 

Болельщики в Германии отмечают победу итальянской сборной. Фотографии

Дюссельдорф, Северный Рейн - Вестфалия

Дюссельдорф, Северный Рейн - Вестфалия

Берлин

Берлин

Нойвид, Рейнланд-Пфальц

Нойвид, Рейнланд-Пфальц

Берлин

Берлин

Ален, Баден-Вюртемберг

Ален, Баден-Вюртемберг

Нойвид, Рейнланд-Пфальц

Нойвид, Рейнланд-Пфальц

Смотрите также: 

  • Отто Рехагель, 2004 год

    10 немецких цитат о футболе

    Иногда проигрываем мы, иногда выигрывают другие. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Рехагель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауэр, 1976 год

    10 немецких цитат о футболе

    Вне игры - тогда, когда судья свистит офсайд. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧМ-1954

    10 немецких цитат о футболе

    Следующая игра - всегда самая трудная. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Хербергер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 год

    10 немецких цитат о футболе

    Центральный нападающий большую часть своей жизни проводит в штрафной площадке. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берти Фогтс, 1979 год

    10 немецких цитат о футболе

    Если я пойду по воде, мои критики скажут, что я даже плавать не умею. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берти Фогтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990

    10 немецких цитат о футболе

    Два голевых момента, один гол - это я называю стопроцентным результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латек и Диего Марадона, 1982 год

    10 немецких цитат о футболе

    Они играют тактически хорошо, хотя играют без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауэр, 2006 год

    10 немецких цитат о футболе

    Знаете, кому я больше всего сочувствовал? Мячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Хербергер, 1955

    10 немецких цитат о футболе

    Мяч круглый, и матч длится 90 минут. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Хербергер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берти Фогтс и Юрген Клинсман, 1997 год

    10 немецких цитат о футболе

    Секс перед игрой? Мои ребята сами могут решать, хотят ли они. Но только не в перерыве между таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берти Фогтс (Berti Vogts, * 1946)


Контекст

Финал Евро-2020: британская полиция произвела 49 задержаний

Почти 20 правоохранителей получили травмы в результате попыток успокоить фанатов у стадиона "Уэмбли" в Лондоне, задержаны до 50 человек.  

Рекорды, сюрпризы и пандемия: чем запомнится футбольный Евро-2020

Этот чемпионат Европы по футболу запомнится надолго: топ-сборными Италии и Англии в финале, успехами Украины и Дании, но и ростом числа заражений коронавирусом из-за футбола. Это и многое другое - у DW.  

УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии из-за нарушений фанатов

Футбольной ассоциации Англии предстоит выплатить штраф в 30 тыс. евро из-за нарушений болельщиков во время полуфинального матча Евро-2020 против сборной Дании.  

В финале Евро-2020 сыграют Италия и Англия

Победив команду Дании, англичане впервые в истории вышли в финал первенства Европы. До этой встречи сборная Англии не пропустила на Евро-2020 ни одного мяча. Основное время матча не выявило победителя.  

Что нужно знать о покровителях футбола (фотогалерея)

Кому на чемпионате Европы по футболу будут помогать Георгий Победоносец, Владимир Великий, Андрей Первозванный и другие покровители национальных сборных?  

Также по теме

EURO 2020 | Tschechien vs Dänemark

УЕФА изучает конфискацию радужного флага на матче Евро-2020 в Баку 04.07.2021

Стюарды на стадионе "Олимпийский" в Баку на время забрали символ ЛГБТ-сообщества у болельщика сборной Дании во время матча с чехами. УЕФА назвал радужный флаг символом своих ценностей.

Irland Auslosung Qualifikationsgruppen für Fußball EM 2020

Футбол будет! Где и как проходит чемпионат Европы во время пандемии 11.06.2021

Евро-2020 или Евро-2021? Где будут играть и сколько зрителей пустят на стадионы? Кто победит? DW отвечает на главные вопросы о самом необычном чемпионате Европы в истории футбола.

BdT - Hamburg Hagenbecks Tierpark Yashoda TORakel

Гамбургская слониха предсказала поражение немецкой сборной (фото) 15.06.2021

42-летняя слониха Яшода предрекла победу французам в игре со сборной Германии на Евро-2020.