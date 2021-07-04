Эйфория в Германии. Как итальянцы отпраздновали победу (фото)

Берлин / Дюссельдорф / Ален • В Германии проживает около 800 тысяч итальянцев, а это значит, что на улицах и площадях немецких городов в ночь на понедельник, 12 июля, было шумно, весело, многолюдно и… море зелено-бело-красных флагов.

В Германии отметить победу сборной Италии по футболу на Евро-2020 вышли, конечно, не только итальянцы, но и другие болельщики, а также те, кто просто любит эту гостеприимную и солнечную страну и часто там бывает.

Болельщики в Германии отмечают победу итальянской сборной. Фотографии

Дюссельдорф, Северный Рейн - Вестфалия

Берлин

Берлин

Смотрите также:

