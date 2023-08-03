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ISW: Кремль боится паники из-за ударов по Крыму

Дмитрий Вачедин
18 мин. назад

Американский Институт изучения войны считает, что Кремль запретил "военкорам" освещать удары по Крыму. Это может посеять панику и еще больше уронит репутацию начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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Разрушения на мосту Чонгар
Фото: Alexander Polegenko/Tass/picture alliance

Поведение "военкоров" показывает, что российские власти, возможно, запретили подконтрольным журналистам и блогерам освещать удары по Крыму из-за риска возникновения паники. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем очередном докладе, обнародованном в четверг, 3 августа.

В частности, некоторые "военные блогеры" обрушились с критикой на других "военкоров", которые выложили фотографии разрушений, вызванных ударами вблизи Севастополя и на мосту Чонгар в аннексированном Крыму. ISW предполагает, что эти "военкоры" выполняли кремлевский заказ по искусственному ограничению информации о событиях в Крыму. А сам Крым, говорится в докладе, превратился в точку напряжения в российском информационном пространстве, поскольку происходящие там события могут посеять сомнения в том, что российская армия способна защитить территории, которые считает своими.

Сдержанная реакция российских "военкоров" на недавние удары по Крыму резко контрастирует с их реакцией на недавние удары беспилотников по Москве, пишут аналитики Института изучения войны. Возможно, это связано еще и с тем, что российские власти не хотят лишний раз выставлять в неприглядном свете начальника Генштаба Валерия Герасимова, который отвечает за оборону Крыма.

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