 Историк: ″Назвать стадион именем Шухевича - это запрограммированный конфликт″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 26.03.2021

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Украина

Историк: "Назвать стадион именем Шухевича - это запрограммированный конфликт"

Насколько продуманным было переименование стадиона в Тернополе в честь генерала УПА Романа Шухевича, и отделим ли спорт от политики? Интервью DW с венским исследователем истории спорта Георгом Шпиталером.

Футбольный мяч влетает в ворота

Решение Тернопольского горсовета о переименовании городского стадиона в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича вызвало международный резонанс. Польша и Израиль осудили этот шаг, а Центр Симона Визенталя обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием отреагировать. Ожидается, что ФИФА рассмотрит обращение по данному поводу в мае.

Неоднозначно относятся к Роману Шухевичу  и внутри самой Украины. В то время как для одной части населения и историков он является символом борьбы за национальную независимость, другие считают его коллаборационистом и преступником. В 1939-1942 годах Шухевич сотрудничал с нацистской Германией, был заместителем командира в немецком батальоне "Нахтигаль". По мнению ряда исследователей, Шухевич причастен к этническим чисткам польского и еврейского населения  в ходе деятельности УПА в Западной Украине.  

 О том, насколько целесообразно было давать стадиону в Тернополе имя Шухевича, и о тесных связях между политикой, историей и спортом DW поговорила с австрийским историком спорта, политологом, преподавателем Венского университета Георгом Шпиталером.

DW: Господин Шпиталер, как вы оцениваете решение городского совета Тернополя о переименовании стадиона?

Георг Шпиталер

Георг Шпиталер

Георг Шпиталер: Думаю, что более очевидным стало бы переименование стадиона в честь какого-либо спортивного деятеля - это вызвало бы меньше споров. Кстати, чаще всего подобных дискуссий удается избежать, когда стадионы называют в честь заслуженных тренеров или игроков. Впрочем, и тогда, бывает, что оценки расходятся, особенно, если речь идет об истории спорта во времена тоталитаризма или о роли отдельных спортивных функционеров  и спортсменов.

В авторитарных государствах мы наблюдаем, как правящие политики стремятся увековечить собственное имя с помощью строительства крупных спортивных объектов. Вместе с тем, мне кажется несколько странным, что (тернопольский - Ред.) стадион переименовывают в честь исторической, политической фигуры, которая напрямую никак не связана с футболом, что могло бы еще хоть как-то объяснить такое решение.

- Ожидаете ли вы каких-либо последствий в связи с переименованием тернопольского стадиона?

- Похоже, что конфликт из-за переименования был запрограммирован изначально. Могу предположить, что инициаторы данного решения осознавали его противоречивость. К слову, подобные политические споры в спорте не редкость. Именно поэтому политика бойкотов крупных спортивных соревнований  известна еще с 1930-х годов: с момента бойкота Олимпиады 1936 года со стороны еврейских атлетов и колебаний ряда стран по поводу участия в Олимпийских игр в Берлине. Есть и немало других примеров бойкотов времен "холодной войны".

Вполне понятно, что в Украине, стране, до сих пор не оправившейся от войны, военная тематика находит отголоски и в спорте. Но в то же время необходимо понимать, что подобное неоднозначное переименование точно спровоцирует дебаты. Футболистам это явно не облегчит жизнь. От них, как и от тренеров, будут ожидать демонстрации некой позиции. Думаю, что всего этого можно было бы избежать, если бы стадиону выбрали менее проблематичное название.

- Но ведь Тернополь - не единственный пример. В честь политических деятелей названы десятки стадионов в разных странах. Например, в феврале стадион в индийском Ахмадабаде был переименован в честь действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди. Президентские дебаты в Украине в 2019-м году, кстати, также проходили на стадионе. Можно ли говорить о некоем тренде поглощения спортивных арен политикой?

- Этот тренд существует с тех пор, как спорт стал массовым зрелищным явлением. Уже в первые десятилетия ХХ века спортивные арены, вмещавшие большое количество зрителей, использовались в очень банальных, практических целях. Вскоре появилась и техническая возможность прямых трансляций - вначале радио-, а затем и телевизионных. И подобные комплексы идеально подходят для этих целей. В Австрии их часто использовали австрофашисты. На ум сразу же приходит известное выступление австрийского канцлера Энгельберта Долльфусса на венском ипподроме в 1933 году.

Нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс (Joseph Goebbels) тоже произносил речь с трибуны берлинского Дворца спорта. Поэтому я не вижу ничего принципиально нового в том, что футбольные и спортивные арены используются в политических целях. Еще один важный аспект - утилизация положительного имиджа спорта, с присущими ему позитивными эмоциями, ощущением соучастия, фанатами.

Спорт поразительно быстро переплетается с национальной идентичностью, национальными победами. Неудивительно, что политики стремятся использовать данный фактор в своей риторике, в том числе, и как элемент солидаризации. Вспомним, конечно, и об Олимпийских играх 1936 года, использованных Гитлером в целях своей имидж-кампании.

- Значит, можно прийти к выводу, что попытки отделить спорт от политики остаются безуспешными?

- Да, с точки зрения пессимиста, это можно рассматривать именно так. Сегодняшняя политическая риторика, подъем авторитарного популизма временами напоминают 1920-30 годы. В этом контексте можно упомянуть Дональда Трампа и США, хотя это совсем иная обстановка, и прямые сравнения здесь неуместны, но некоторые сходства, влияющие в том числе на взаимоотношения между политикой и спортом, все же просматриваются.

Новые подходы мы наблюдаем в последнее время на примере Катара и других арабских стран, использующих различные политические стратегии для позиционирования себя в качестве больших покровителей и спонсоров спорта. Например, проведения Чемпионата мира по футболу. Как известно, в адрес Катара звучит немало критики  в отношении строительства спортивных объектов, условий труда рабочих  и так далее.

И здесь уже просматривается явный конфликт между усиливающейся в последние 20 лет в мировом спорте демократической риторикой, где спорт рассматривается как фактор укрепления демократических ценностей с помощью инклюзивности и разнообразия, и тем фактом, что крупные спортивные события проходят в государствах, которые трудно назвать образцом демократии. И об этом противоречии говорят все громче.

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  • Озил и Гюндоган с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

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  • Гельмут Коль на ЧМ-1986

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

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    Первым, кто понял, что встречи с футболистами могут пойти на пользу собственному имиджу, был Гельмут Коль. В 1986 году он отправился на финал ЧМ в Мексику. Но после проигрыша Аргентине игроки бундестим были не особо рады присутствию на игре Коля. А тот факт, что поездка была совершена на деньги налогоплательщиков, канцлеру припомнили его соперники на парламентских выборах полгода спустя.

  • Гельмут Коль поздравляет с победой в ЧМ-1990 тренера сборной Франца Беккенбауэра.

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Из символа неудачи - в символ победы

    Четыре года спустя Гельмут Коль возглавил официальную делегацию на ЧМ в Риме. На фоне воссоединения Германии его рейтинг взлетел до небывалых высот, так что в это время критики в адрес канцлера было не слышно. Кроме того, на этот раз футболисты были счастливы: со счетом 1:0 бундестим взяла реванш у команды Аргентины. Коль поздравил тренера сборной Франца Беккенбауэра с титулом чемпиона мира.

  • Борис Беккер и президент ФРГ Рихард фон Вайзеккер в 1985 году

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Не только футбол

    На этой фотографии президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер в 1985 году встречается в спортивной студии с теннисистом Борисом Беккером, который после победы в Уимблдонском турнире превратился в национального героя. Вайцзеккеру, впрочем, не требовалось греться в лучах славы Беккера - согласно опросам, он был и пока что остается самым популярным президентом ФРГ.

  • Рудольф Шарпинг и Ян Ульрих

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Обвинения в допинге? Ничего не вижу, ничего не слышу!

    Сегодня Рудольф Шарпинг явно сожалеет об этой фотографии, но в 1997 году член СДПГ охотно позировал вместе с победителем "Тур де Франс" Яном Ульрихом. Возглавив в 2005 году Федерацию велоспорта Германии, Шарпинг демонстративно игнорировал слухи о применении допинга в этом виде спорта. В 2012 году Ульрих был дисквалифицирован по обвинению в приеме допинга, Шарпинг возглавляет федерацию по сей день.

  • Эрих Хонеккер с Катариной Витт

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    "Самое красивое лицо социализма"

    Спорт играл важную роль и в ГДР. Социалистический режим использовал достижения своих спортсменов, чтобы продемонстрировать превосходство Восточной Германии над Западной. Фигуристка Катарина Витт, которую на фотографии поздравляет Эрих Хонеккер, была любимицей политического руководства ГДР. Критические замечания по этому поводу раздаются в ее адрес и сегодня.

  • Глава наблюдательного совета футбольной команды Ганновер 96 Герхард Шрёдер

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Из ведомства канцлера - в бундеслигу

    Герхард Шрёдер, занимавший пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы, слыл ярым футбольным болельщиком. То обстоятельство, что в юности он был центральным нападающим, Шрёдер не раз использовал, чтобы подчеркнуть свои бойцовские качества. Сегодня экс-канцлер занимает пост председателя наблюдательного совета нижнесаксонской команды "Ганновер 96".

  • Эдмунд Штойбер и Тео Вайгель

    Немецкие политики и спорт: искренняя любовь или расчет?

    Политики в роли спортивных комментаторов

    Ну, и в заключение - пример того, что союз спорта с политикой может быть вполне успешным: баварские политики Эдмунд Штойбер и Тео Вайгель выступают в роли спортивных комментаторов. В свою бытность премьером федеральной земли Штойбер - заядлый фанат "Баварии" - и его министр финансов Вайгель, болельщик команды "Мюнхен 1860" с удовольствием комментировали схватку двух команд на мюнхенском дерби.

    Автор: Фридель Таубе, Марина Барановская


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