 Испанию парализовали ″сибирские″ снегопады | Новости из Германии о Европе | DW | 09.01.2021

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Европа

Испанию парализовали "сибирские" снегопады

Жизнь в Испании буквально остановилась из-за снегопадов, продолжающихся более суток. Непревыкшим к подобным явлениям испанцам рекомендовано не покидать свои дома.

Снежные сугробы в одном из пригородов Мадрида 9 января 2021 года

В одном из пригородов Мадрида 9 января 2021 года

Утром в субботу, 9 января, Испания проснулась под толстым слоем снега. В пригородах Мадрида, к примеру, снежный покров достигает 50 сантиметров - явление, которое в этом регионе ранее не наблюдалось, отмечает метеорологическая служба страны.

Снежный циклон, получивший название "Филомена", заставил объявить самый высокий - красный - уровень опасности в 40 провинциях, закрыть аэропорты, отменить поезда, перекрыть движение на 400 автомагистралях. На очистку дорог и помощь застрявшим автомобилистам брошены подразделения военных спасателей. Ожидается, что снегопад будет продолжаться до воскресенья. За ним последует резкое понижение температуры. Градусники в столичном регионе могут опуститься до необычной для этих мест отметки  - 10 градусов мороза.

Парализованная столица

Вечером в пятницу многие жители Мадрида, несмотря на предупреждения, отправились по традиции в кафе и рестораны. Но вернуться к ночи домой смогли не все. На городских магистралях, в том числе на кольцевых М-30 и М-40 из-за снежных заносов и сотен аварий - испанцы не привыкли управлять машиной в снегопад - образовались гигантские пробки. К тому же многочисленные тоннели, позволяющие обычно справляться с транспортными потоками, пришлось закрыть.

В столице мало техники, способной бороться со снегопадами. Хотя, как отметил в своем телеобращении мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда, кое-какую дополнительную технику раздобыть все же удалось, как и песок и соль для борьбы со льдом. Но их хватило лишь для центра города. Мэр попросил население не покидать в выходные свои жилища.

Коллапс в древнем Толедо

Но в самой тяжелой ситуации оказалась древняя столицы страны - Толедо. По ее древним узким улочкам вообще нельзя передвигаться. Город полностью закрыт для транспорта. С завалами борются военные спасатели.

Не многим лучше и ситуация в провинции Альбасете - к юго-востоку от Мадрида. Здесь на шоссе застряли сотни грузовиков, как и в провинциях Валенсия, Аликанте и Кастельон. Спасатели и волонтеры Красного Креста доставляют им с помощью военной техники горячее питание. Эта же техника заменяет кареты скорой помощи для доставки больных и пострадавших в медицинские учреждения.

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    Автор: Максим Нелюбин


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