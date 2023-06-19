Испания победила Хорватию в финале Лиги наций

Сборная Испании по футболу взяла верх над командой Хорватии по итогам серии послематчевых пенальти в финале Лиги наций УЕФА со счетом 5:4, завоевав свой первый трофей с 2012 года.

Сборная Испании по футболу под руководством тренера Луиса де ла Фуэнте впервые стала победительницей Лиги наций. В воскресенье, 18 июня, в финале этого международного турнира под эгидой УЕФА, проходившего на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме, испанцы взяли верх над соперниками из Хорватии по итогам серии пенальти со счетом 5:4.

Испанскому вратарю Унаи Симону из клуба "Атлетик" (Бильбао) при этом удалось отразить удары хорватских футболистов Ловро Маера и Бруно Петковича. Таким образом, имея за все время выступления в национальной сборной шесть сейвов в сериях послематчевых пенальти, Симон стал лучшим голкипером по этому показателю. Предыдущий рекорд принадлежал вратарю Икеру Касильясу, записавшему на свой счет за время в сборной пять сейвов.

Победа в Лиге наций 2023 года стала для Испании первой в крупном турнире с 2012 года, когда испанцы выиграли чемпионат Европы. В 2010 году сборная Испании завоевала титул чемпиона мира. Также испанцы побеждали на Евро-2008 и Евро-1964 и на футбольном турнире Олимпиады 1992 года.

В 2021 году Испания уступила в финале Лиги наций сборной Франции со счетом 1:2.

В матче за третье место в Лиге наций, проходившем в тот же день, 18 июня, в городе Энсхеде, сборная Нидерландов уступила соперникам из Италии со счетом 2:3.

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