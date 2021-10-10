Сборная Франции по футболу стала победителем в Лиге наций

Сборная Франции по футболу стала победителем Лиги наций УЕФА. В финальном матче турнира, состоявшемся вечером в воскресенье, 10 октября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, подопечные Дидье Дешама одержали верх над соперниками с минимальным разрывом в счете - 2:1.

Победу французам принесли голы Карима Бензема на 66-ой минуте и Килиана Мбаппе на 80-ой минуте. Единственный гол сборной Испании на счету Микея Оярсабаля (64-ая минута матча).

Ранее в тот же день, 10 октября, в матче за третье место в Лиге наций сборная Италии обыграла в Турине бельгийцев также со счетом 2:1.

Лига наций - проводящийся под эгидой УЕФА международный футбольный турнир среди национальных сборных. Действующий чемпион мира по футболу - сборная Франции - стала в 2021 году вторым в истории победителем Лиги наций. Первой этот титул завоевала Португалия - в 2019 году.

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