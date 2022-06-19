 Исследователи рассказали о российской кампании дезинформации по Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2022

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Мир

Исследователи рассказали о российской кампании дезинформации по Сирии

Пользуясь поддержкой властей РФ, ряд авторов публиковал ложные сведения о деятельности "Белых касок", применении химоружия и других событиях периода войны в Сирии, утверждается в докладе ISD и The Syria Campaign.

Белые каски разбирают развалы здания после авианалета, январь 2019 года

"Белые каски" разбирают в Сирии развалы здания после авианалета, январь 2019 года

Российские власти поддерживали сеть дезинформаторов, на протяжении лет публиковавших в интернете ложные сведения о событиях в Сирии, говорится в докладе Международного Института стратегического диалога (ISD) и проекта The Syria Campaign, обнародованном в воскресенье, 19 июня.

В общей сложности авторы исследования проанализировали публикации 28 пользователей интернета - как отдельных лиц, так и организаций, - опубликовавших 47 тысяч твитов и 817 постов в Facebook в период с января 2015 по декабрь 2021 года.

"Несмотря на наличие многочисленных доказательств пыток, применения химического оружия, неизбирательных и целенаправленных бомбардировок гражданского населения, относительно небольшое число сторонников конспирологии - иногда в рамках поддерживаемой Россией кампании дезинформации, а иногда под влиянием дезинформационных тезисов России - сумели исказить факты, подвергнуть опасности жизни людей и бросить длинную тень сомнения на политические дебаты по Сирии, в некоторых случаях затормозив политические действия международного сообщества, когда они были крайне необходимы", - к таким выводам приходят авторы документа.

По словам экспертов, с которыми общались исследователи, дезинформационные атаки на Сирию "позволили проводить политику против предоставления убежища, преследовать и оскорблять гуманитарных работников и тех, кто находится на передовой (при оказании помощи мирному населению. - Ред.), способствовали превращению режима Асада в норму и позволили российскому президенту Владимиру Путину применить ту же тактику в Украине".

Дезинформация о "Белых касках"

Сосгласно докладу, одной из главных мишеней для дезинформаторов стала организация "Белые каски", спасавшая мирных жителей во время войны в Сирии. Именно "Белые каски" первыми сообщили о применении химического оружия войсками президента Сирии Башара Асада в 2017 году. В результате этой атаки погибли как минимум 83 человека, в том числе дети.

Впоследствии использование токсичных химикатов в ходе военных столкновений в Сирии, в частности в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, подтвердили эксперты ООН и ОЗХО. Однако дезинформаторы, деятельность которых изучили в ISD, пытались представить эти атаки как постановочные сцены.

Авторы доклада обращают особое внимание на британского блогера Ванессу Били. По их сведениям, она неоднократно прилетала в Москву для встреч с замминистра внутренних дел РФ Михаилом Богдановым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. "Ее (Ванессы Били. - Ред.) конспирологические теории Россия представляла в Совбезе ООН в качестве доказательств (дискредитирующих "Белые каски".  - Ред.)", - утверждается в докладе.

Параллели с ситуацией в Украине

В докладе говорится, что эксперты, с которыми общались его авторы, приходят к выводу, что "международное невмешательство в Сирии, - которому отчасти способствовала российская кампании по дезинформации,  - сделало возможным вторжение в Украину".

"Россия использует в Украине ту же программу дезинформации, которую мы видели в Сирии. Многие из карьерных конспирологов, которых мы исследовали для этого доклада, сейчас распространяют ложь о военных преступлениях, совершаемых в Украине", - утверждают авторы.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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