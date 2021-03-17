 Иран ввел в эксплуатацию новые центрифуги для обогащения урана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2021

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Мир

Иран ввел в эксплуатацию новые центрифуги для обогащения урана

Иран вновь нарушил условия международного ядерного соглашения и ввел в эксплуатацию усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

Президент Ирана Хасан Роухани (в центре)

Президент Ирана Хасан Роухани (в центре)

Несмотря на протесты мирового сообщества, Иран ввел в эксплуатацию новые, усовершенствованные центрифуги для обогащения урана, которые позволят ускорить процесс обогащения. Виртуальная церемония ввода в эксплуатацию центрифуг 164 IR-6 и 30 IR-5 на подземном заводе в Натанзе (провинция Исфахан)  с участием президента Ирана Хасана Роухани в субботу, 10 апреля, транслировалась в эфире государственного телевидения.

Очередное нарушение ядерной сделки

Во время церемонии Роухани подчеркнул, что иранская ядерная программа имеет "мирную" ориентацию и не направлена на достижение военных целей. Однако введение в эксплуатацию усовершенствованных центрифуг является очередным нарушением иранской ядерной сделки со стороны Тегерана. Международное соглашение разрешает этой стране проводить ограниченное обогащение урана только с помощью центрифуг типа IR-1.

В феврале вступило в силу решение иранских властей, ограничивающее инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран предупреждает, что при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности.

В апреле в Вене начались переговоры по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий с участием США. 2 апреля состоялась видеоконференция совместной комиссии по СВПД, а 6 и 9 апреля в Вене прошли встречи рабочих групп в очном формате. Новый президент США Джо Байден заявил о возможности возвращения Вашингтона к участию в соглашении, из которого страна вышла во время президентства Дональда Трампа. Переговоры в Вене продолжатся 12 апреля.

Конфликт США и Ирана

Соединенные Штаты в 2018 году в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ввели новые санкции в отношении Ирана. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД.

Документ, подписанный в 2015 году Ираном, а также США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Среди прочего, он запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента.

В августе 2019 года МАГАТЭ сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, что соответствует нормам организации. А в ноябре того же года организация заявиао, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг. США требуют, чтобы Иран сначала вернулся к полному соблюдению условий сделки и готовы в этом случае смягчить санкционный режим. Иран, однако, настаивает на обратном порядке действий.

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    Автор: Наталья Позднякова


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