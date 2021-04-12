Иран приостановил кооперацию с ЕС по правам человека, борьбе с терроризмом и беженцам

В качестве реакции на расширение европейских санкций Иран приостановил сотрудничество с Евросоюзом по ряду направлений. В частности, заморожен диалог по вопросам прав человека, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками, а также по проблеме беженцев, заявил в понедельник, 12 апреля, МИД Ирана.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что Тегеран "решительно осуждает" продление и расширение Брюсселем санкций, считая данный шаг безосновательным. Кроме того, Иран рассматривает возможность введения ответных санкций, указал он далее.

ЕС продлил и расширил санкции

Ранее в тот же день Совет ЕС объявил о продлении еще на один год санкций в отношении Ирана в связи с продолжающимися нарушениями прав человека. Ограничительные меры будут действовать до 13 апреля 2022 года, говорится в заявлении.

Черный список также несколько расширен, в него добавлены еще восемь человек и три организации в связи с насилием в отношении демонстрантов в ходе общенациональных протестов в ноябре 2019 года. Речь идет о трех тюрьмах, а также высокопоставленных членах Корпуса стражей исламской революции, в частности, его командире Хусейне Салами, а также начальнике иранской полиции Хусейне Аштари. Таким образом, списке числятся 89 человек и четыре организации.

Санкции Европейского Союза в отношении Ирана были введены в 2011 году, затем они неоднократно продлевались.

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