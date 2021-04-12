 Иран приостановил кооперацию с ЕС по правам человека, борьбе с терроризмом и беженцам | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2021

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Европа

Иран приостановил кооперацию с ЕС по правам человека, борьбе с терроризмом и беженцам

После расширения санкций ЕС против Ирана Тегеран объявил о приостановке сотрудничества по вопросам прав человека, беженцев, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками.

МИД Ирана

МИД Ирана

В качестве реакции на расширение европейских санкций Иран приостановил сотрудничество с Евросоюзом по ряду направлений. В частности, заморожен диалог по вопросам прав человека, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками, а также по проблеме беженцев, заявил в понедельник, 12 апреля, МИД Ирана.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что Тегеран "решительно осуждает" продление и расширение Брюсселем санкций, считая данный шаг безосновательным. Кроме того, Иран рассматривает возможность введения ответных санкций, указал он далее.

ЕС продлил и расширил санкции

Ранее в тот же день Совет ЕС объявил о продлении еще на один год санкций в отношении Ирана в связи с продолжающимися нарушениями прав человека. Ограничительные меры будут действовать до 13 апреля 2022 года, говорится в заявлении.

Черный список также несколько расширен, в него добавлены еще восемь человек и три организации в связи с насилием в отношении демонстрантов в ходе общенациональных протестов в ноябре 2019 года. Речь идет о трех тюрьмах, а также высокопоставленных членах Корпуса стражей исламской революции, в частности, его командире Хусейне Салами, а также начальнике иранской полиции Хусейне Аштари. Таким образом, списке числятся 89 человек и четыре организации.

Санкции Европейского Союза в отношении Ирана были введены в 2011 году, затем они неоднократно продлевались.

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  • Участники демонстрации в поддержку правительства

    Протесты в Иране: как это было

    Массовые проправительственные акции

    В ответ на протесты, вспыхнувшие в разных городах Ирана 28 декабря, руководство страны организовало проправительственные акции. 3 января гостелеканалы сообщили о том, что сотни тысяч человек вышли на демонстрации в поддержку властей. В этот же день командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране закончилось и демонстранты побеждены.

  • Протесты в Мешхеде

    Протесты в Иране: как это было

    Начало протестов

    Массовые акции протестов в Иране начались 28 декабря в Мешхеде на северо-востоке страны, недалеко от границы с Туркменией. Этот город - родина одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, экс-генпрокурора страны Ибрагима Раизи, соперника Хасана Роухани на президентских выборах 2017 года.

  • Участники протестов в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Недовольство высокими ценами и политикой властей

    В первый день протестов уличные акции в городе Мешхеде переросли в столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны. Протестующие выражали недовольство ростом цен и безработицей, а также внешней политикой властей, приводящей к введению санкций против Тегерана. Впоследствии демонстранты выступали против существующей в стране теократической системы.

  • Протестующие на улицах в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Протесты докатились до Тегерана

    29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Сотни задержанных

    В ходе уличных акциий в Тегеране уже к 30 декабря были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний". Теперь их ждет суд. В последующие дни общее число задержанных, по официальным данным, превысило 450 человек.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Более 20 погибших

    В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

  • жители Тегерана со смартфонами

    Протесты в Иране: как это было

    Блокировка Telegram и Instagram

    В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

  • Хасан Роухани

    Протесты в Иране: как это было

    Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране

    Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

  • Али Хаменеи

    Протесты в Иране: как это было

    Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана"

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

  • Здание Рейхстага

    Протесты в Иране: как это было

    Реакция из Берлина

    Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

  • Федерика Могерини

    Протесты в Иране: как это было

    Критика из Брюсселя

    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

    Протесты в Иране: как это было

    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Иран атаковал военные базы в Ираке с американским контингентом (08.01.2020)

Контекст

Комментарий: Аятолла Хаменеи и его отвратительный отвлекающий маневр

У Ирана проблемы. В такой ситуации духовный лидер страны пытается отвлечь внимание населения, не брезгуя при этом самыми отвратительными историческими понятиями, считает Керстен Книпп.  

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