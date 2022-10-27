Иран и Германия вызвали послов друг друга в МИД

Послов вызвали после того, как глава МИД Германии вновь осудила жестокость иранских властей по отношению к протестующим.

Министерства иностранных дел Ирана и Германии вызвали послов из-за позиций по продолжающимся в Иране протестам. Об этом сообщает агентство dpa в четверг, 27 октября.

Посол Германии в Иране Ханс-Удо Муцель (Hans-Udo Muzel) был вызван в МИД исламской республики из-за заявлений главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock). "Сегодня утром заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери вызвал посла Германии в Тегеране в связи с интервенционистскими заявлениями министра иностранных дел этой страны", - говорится в заявлении на сайте МИД Ирана.

"Некоторые европейские страны, вопреки своим международным обязательствам по борьбе с терроризмом, стали спонсорами террористических групп", - заявил замминистра. Иранский дипломат также обвинил официальных лиц Германии в "подстрекательстве к беспорядкам и нарушению закона в Иране", что, по его словам, "противоречат нормам и принципам международного права".

Как сообщает dpa, посол Ирана в ФРГ также был вызван в МИД Германии.

Бербок: Никакого "бизнеса как обычно" с Ираном

Ранее Бербок, комментируя продолжающиеся массовые протесты в Иране, заявила, что ситуация с правами человека в Иране ухудшается с каждым днем. "Наши отношения и так были сильно ограничены, но с государством, которое ведет себя так бесчеловечно, не может быть "бизнеса как обычно". Мы адаптируем наши отношения к ситуации", - написала Бербок, анонсировав новые санкции в отношении иранского режима.

На национальном уровне планируется ограничить выдачу виз госслужащим и ужесточить условия въезда для членов организаций, зарегистрированных в ЕС, сообщили глава МИД. "Жестокие репрессии не должны оставаться без последствий для виновных. Для этого необходимо собрать доказательства. Среди прочего, мы поддерживаем специальный совет по правам человека и будем поддерживать организации в документировании преступлений", - также написала Бербок.

Протесты в Иране продолжаются второй месяц

Массовые протесты в Иране продолжаются с середины сентября. Поводом стала смерть 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась в больнице. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.

Протесты продолжаются примерно в 100 городах Ирана. Изначально митингующие требовали провести расследование и наказать виновных в смерти Амини, но со временем лозунги сменились на социально-политические, в том числе призывы к смене режима.

Власти Ирана в ответ пытаются жестоко подавлять протесты, называя их организованными из-за рубежа. По данным СМИ, на середину октября были арестованы около 1,5 тысячи демонстрантов. В ходе протестов по данным Организации по правам человека в Иране, а также по данным правозащитной организации Human Rights Watch, погибли более 200 человек, в том числе 23 ребенка.

26 октября Иран ввел санкции против медиакомпании DW, где под штрафные меры попала редакция вещания на фарси.

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