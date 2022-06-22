Депутат бундестага Натали Павлик: Имидж переселенцев должен стать лучше

Новой Уполномоченной федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств Натали Павлик (Natalie Pawlik) 29 лет. Она была назначена на этот пост два месяца назад. За более чем тридцатилетнее существование этой должности ее впервые заняла женщина, российская немка, депутат бундестага от социал-демократической партии Германии. По мнению экспертов по проблемам переселенцев в Германии и этнических немцев, проживающих в постсоветских республиках, - это очень важный сигнал в их адрес. "Я очень рада, что мы заручились молодым политиком, который благодаря своей биографии и опыту получает особое доверие", - отметила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

DW встретилась с Натали Павлик и задала ей несколько вопросов, связанных с ее происхождением, политической деятельностью, задачах и планах в новой должности.

DW: Натали, вам двадцать девять лет, вы молодая женщина-политик, российская немка-переселенка, возглавившая столь важный пост в министерстве внутренних дел Германии. Как вы себя чувствуете в этой должности?

Натали Павлик: Разумеется, для меня это большая честь и я очень ценю то, что мне доверили заниматься этим важным и ответственным делом. Моя работа связана с невероятно огромным числом людей, как с представителями национальных меньшинств у нас в Германии, различными группами переселенцев и изгнанных из центральной и восточной Европы, так и с этническими немцами в постсоветских и странах Восточной Европы. Это огромная ответственность - заниматься политикой, представляющей интересы этих людей и выступать от их имени. Для меня как женщины-политика, которых в немецком бундестаге не так много, это большое испытание и ответственность, которые я намерена выполнять с большим удовольствием.

- Как вы пришли в политику?

- Я давно занимаюсь политической деятельностью, можно сказать с пятнадцати лет. Еще подростком в ученическом совете я занималась проблемами чистых школьных туалетов и потом, повзрослев, продолжила свою деятельность в других сферах. У нас в земле Гессен очень сильные школьные представительства на районных и земельных уровнях. Позже я стала членом земельного школьного представительства и занималась проблемами справедливой системы школьного образования и выступала в защиту интересов учащихся с миграционными корнями, добиваясь того, чтобы, как показывают исследования, социальное и географическое происхождения учащихся не оказывали негативного влияния на успешное получение школьного и дальнейшего образования. Позже я вступила в ряды Социал-демократической партии Германии.

Вскоре после окончания университета и получения мной степени бакалавра по истории и культурологии, я поступила в Гиссенский университет имени Юстуса Либига (Justus-Liebig-Universität Gießen) для получения степени магистра по специальности "Общество и культура современности".

Одновременно с учебой в университете началась моя трудовая деятельность в должности заведующей Бюро при Европейском парламенте, прекратить которую мне пришлось в связи с избранием меня депутатом бундестага.

После местных выборов 2011 года в Гессене я стала членом городского совета Бад-Наухайма и была сопредседателем парламентской группы СДПГ. На местных выборах 2016 года в Гессене я была избрана в окружной совет Веттерау. Там я работала в сфере молодежи, социальных дел, семьи и здравоохранения.

На федеральных выборах 2021 года я баллотировалась в избирательном округе Веттерау I и, выиграв окружные выборы, была избрана прямым кандидатом в бундестаг 20-го созыва. И с тех пор я занимаюсь политикой на федеральном уровне. Я никогда не избегала испытаний и не боялась решать новые проблемы и задачи, и это мне очень помогает в моей нынешней политической деятельности.

- Вы родились в семье российских немцев в городе Восток Тюменской области и вместе с семьей 23 года назад перехали в Германию, так?

- Да, мне было шесть лет, когда я приехала в Германию. Мне знакомы проблемы переселенцев, что называется, из первых рук.

- Вы считаете, что ваша семья хорошо интегрировалась в Германии?

- Да, я полагаю, что стать депутатом немецкого парламента - это лучшее доказательство успешной интеграции в этой стране.

Депутат бундестага Натали Павлик

- Но это ваша личная заслуга, не так ли?

- Да, но вы ведь понимаете, что без моих родителей и их активного участия в моей жизни, такая карьера была бы невозможной, поэтому я убеждена в том, что моя семья хорошо интегрирована в Германии, несмотря на препятствия, которые приходится преодолевать на этом пути немцам-переселенцам из стран Восточной Европы.

- Каковы самые большие испытания на вашем новом посту как Уполномоченной федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств?

- Это скорее всего актуальные политические условия и ситуация в стране и за ее пределами. Я, например, отвечаю и за проблемы немецкого меньшинства в Украине и в России, которые из-за войны в Украине переживают очень трудные времена. И мое ведомство несмотря на это старается их поддержать всем, чем только возможно. Или - решение проблем этнических немцев в Польше. Там, скажем, в школах сокращено преподавание немецкого языка с трех до одного академического часа в неделю. А ведь всем известно, что владение родным языком - это очень важный фактор в сохранении национальной идентичности. Сейчас мы ищем возможности для решения возникших проблем для немецкого меньшинства в этой стране.

- Вы первая российская немка-переселенка, которая заняла пост Уполномоченной федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств. Этнические немцы в постсоветских странах, которые стремятся переселиться в Германию, связывают с вами большие надежды в том смысле, что вы лучше будете понимать проблемы тех, кто хочет остаться, равно как и стремление других, которые как можно скорее хотят уехать в Германию, особенно в свете войны в Украине.

- Да, действительно, в связи с этой войной резко возросло число этнических немцев из Украины, которые хотели бы переселиться в Германию. При рассмотрении заявлений о приеме этнических немцев из этой страны введен статус Härtefall, что в переводе на русский - "трудная жизненная ситуация". На деле это означает, что украинцы немецкого происхождения, оказавшиеся не по собственной воли в Германии в качестве беженцев, могут у нас заполнить все необходимые документы для получения статуса "поздних переселенцев", который дает им право остаться на постоянное жительство на исторической родине. Раньше, до войны, такие заявления принимались от людей, которые продолжали проживать в Украине до получения ими этого статуса. Для беженцев немецкого происхождения мы ввели особые правила приема и их ходатайства рассматриваются в ускоренном порядке.

- Много ли еще этнических немцев из постсоветских стран стремятся переселиться на историческую родину в Германию?

- Я затрудняюсь назвать более или менее точные цифры, это может сделать Федеральное административное ведомство, которое непосредственно занимается рассмотрением ходатайств о приеме переселенцев в Германии. Из-за войны в Украине их число, разумеется, возросло, но ведь многие этнические немцы из других постсоветских стран, возможно, не планируют переселиться в Германию, но пытаются сохранить свою национальную идентичность, язык и культуру. Таким людям мы тоже помогаем. У нас очень много различных проектов по поддержки языка и культуры немцев в странах Восточной Европы. У нас много проектов связанных и с работой с молодежью, на которые мы тратим немало средств.

- Вы всего два месяца в новой должности. Планируете ли вы поездки в страны, в которых проживают этнические немцы?

- Поездки в Россию сейчас, как вы понимаете, осложнены из-за напряженной политической ситуации. Но я планирую поездку в Украину для встречи с представителями немецкого меньшинства в этой стране, чтобы лучше понять их нужды и пожелания в связи с войной. Многие проекты приостановлены, люди нуждаются в гуманитарной помощи и поддержке. Нам надо определиться с тем, как мы будем работать в нынешних условиях и после войны, когда страна снова будет возрождаться в прямом смысле - из руин и пепла.

- Сегодня проблемами немцев-переселенцев занимаются представители нового поколения - люди, которые детьми приехали в Германию или уже родились здесь. И они не забывают о своих миграционных корнях. Каковы ваши наблюдения по этому поводу?

- Да, это действительно так, активисты помолодели, я встречаю много молодых людей, которые занимаются решением проблем переселенцев и считаю это очень отрадным и положительным фактором. Одна из их целей - улучшить имидж переселенцев из постсоветских стран в глазах немецкой общественности. И они серьезно над этим работают. Мы поддерживаем эти усилия, финансируя деятельность объединений и землячеств немцев из постсоветских стран, как и политическое просвещение не только членов этих организаций, но и коренных жителей Германии, которые хотят лучше узнать о судьбе и жизни этнических немцев, вернувшихся на свою историческую родину. Я считаю это очень важным аспектом нашей деятельности, потому что уверена в том, что успешное будущее невозможно без осознания своего происхождения, своих корней.

- Трудно ли вам, молодой женщине, руководить таким солидным ведомством со многими сотрудниками и сложными задачами, которые приходится решать?

- Нет, не трудно, у меня есть опыт руководителя, я и раньше возглавляла бюро со многими подчиненными. Я переняла от бывшего Уполномоченного правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернда Фабрициуса (Bernd Fabritius) отличный коллектив сотрудников, с которыми мне очень приятно работать. Я понимаю, что меня ждет непростая работа, но я готова к любым трудностям и с удовольствием буду решать проблемы, связанные с приемом этнических немцев из стран Восточной Европы в Германии и сохранением национальной идентичности тех, кто принял решение остаться на своей родине.

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