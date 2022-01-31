Иностранные журналисты отмечают ухудшение условий работы в Китае

Иностранные журналисты, работающие в Китае, жалуются на "беспрецендентные препятствия" в освещении событий. Как показал опрос членов Клуба иностранный корреспондентов в Китае (FCCC), 99 процентов его участников сообщили, что условия их работы в стране не соответствует международным стандартам.

В преддверии Зимней олимпиады в Пекине, которая откроется 4 февраля, 60 процентов из 127 участвовавших в опросе представителей СМИ отметили, что организаторы игр не предоставляют достаточно информации о подготовке к ним. Треть журналистов (32%) заявили, что их не допускают к мероприятиям, на которых присутствовали представители других СМИ. В повседневной работе журналисты сталкивались с отказом в выдаче виз, слежкой, запугиванием и домогательством со стороны властей.

Серьезные ограничения в работе

Ссылаясь на пандемию коронавируса, власти запрещали иностранным журналистам поездки по стране и отказывали в интервью. Почти половина опрошенных (46%) сообщила о недоукомплектованных корпунктах из-за того, что ряд иностранных СМИ не могут направить в Китай своих сотрудников. В результате корреспонденты, которым было отказано во въезде в КНР, работают из Сеула, Тайпея, Сингапура и Сиднея. Как заявили в FCCC, освещение событий в Китае "все более превращается в работу на удаленке".

Корреспонденты жалуются также на серьезные ограничения в работе. Так, 62% опрошенных сообщили, что полиция или органы власти как минимум один раз воспрепятствовали освещению событий. Кроме того, 88% журналистов подверглись преследованиям со стороны властей после посещения Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны.

Более четверти опрошенных журналистов знали, что людей, снабжающих их информацией, преследуют, задерживают и подверагают допросам. 92 процента журналистов сталкивались с отказом в интервью со ссылкой на то, что интервьюируемый для общения с иностранными СМИ нуждается в разрешении работодателя или властей.

Журналисты за решеткой

Более года за решеткой в КНР находятся австралийская журналистка Чэн Лей, с 2012 по 2020 год работавшая ведущей новостей китайского государственного англоязычного новостного канала China Global Television Network в Пекине, и Хейз Фань, сотрудница американского агентства Bloomberg, отмечает FCCC. Конкретные обвинения им не предъявлены, были лишь расплывчатые ссылки на то, что речь идет о госбезопасности.

Китайские власти, похоже, также поощряют гражданские или иные судебные иски против иностранных корреспондентов. Поддерживаемые государством кампании с нападками на журналистов в интернете усложняют работу. Таким образом у китайской общественности создается впечатление, что иностранные СМИ враждебно относятся к КНР, отмечает FCCC. Несколько корреспондентов, подвергшихся таким нападкам, покинули страну вместе с семьями в качестве меры предосторожности.

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