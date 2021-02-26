 ″Иноагенты″ в России: кто они и чем занимаются (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Иноагенты" в России: кто они и чем занимаются (фотогалерея)

С 2012 года НКО-"иноагентами" в России признаны 200 организаций. Сегодня к "иногагентам" причисляют также СМИ и физлица. Кто они на самом деле и что нужно о них знать, - в галерее DW.

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотрите также:

Смотреть видео 03:50

Как клеймо "иностранных агентов" мешает работе правозащитников в России

Контекст

Комментарий: "Иностранные агенты" - новые "враги народа"?

Клеймо "иностранного агента" - не только очередной способ наказать неугодных, но и эксперимент над живыми людьми. Впрочем, далеко не новый, считает Александр Плющев.  

Путин подписал закон, разрешающий признавать "иноагентами" физлиц

Минюст России начал вносить в список "иноагентов" отдельных граждан еще до утверждения закона президентом.  

Правозащитники о новых законах в РФ: Цель - заставить замолчать несогласных

Борьба в России с YouTube и Facebook, а также с "иноагентами", сократит число НКО, и люди останутся наедине с агрессивной госмашиной, считают правозащитники. О влиянии нацеленных на это новых законов - DW.  

Новый законопроект об "иноагентах" в России. Что с ним не так?

Российские правозащитники запустили общественную кампанию против законопроекта о работе "иноагентов". Он даст Минюсту право запрещать те или иные действия НКО. А тех, кто ослушается, - ликвидировать.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Оппозиционных кандидатов на выборах запишут в иноагенты? (20.11.2020)  

Охотники за иноагентами. Вакцины всех стран. Король Трамп теряет трон – "Заповедник", выпуск 147, 29.11.20  

Также по теме

Infografik - Ausländische Agentren in Russland - RU

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ 26.02.2021

Закон об НКО-"иноагентах" действует в России с 2012 года. За это время в соответствующий реестр Минюста попали 200 организаций. Чем они занимаются сегодня - в инфографике DW.

Baltisches Forum In St. Petersburg

Госдума ввела штрафы за неуказание статуса "иностранного агента" 16.02.2021

Максимальный штраф - 5 млн рублей - предусмотрен за "политическую деятельность" без указания статуса "иноагента".

Baltisches Forum In St. Petersburg

Новый законопроект об "иноагентах" в России. Что с ним не так? 18.01.2021

Российские правозащитники запустили общественную кампанию против законопроекта о работе "иноагентов". Он даст Минюсту право запрещать те или иные действия НКО. А тех, кто ослушается, - ликвидировать.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Польский историк о том, можно ли сравнивать Сталина с Гитлером  

ФБР обещает 250 000 долларов за информацию о россиянине Килимнике  

Президент ФРГ потребовал немедленного освобождения Навального  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно