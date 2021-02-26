"Иноагенты" в России: кто они и чем занимаются (фотогалерея)

С 2012 года НКО-"иноагентами" в России признаны 200 организаций. Сегодня к "иногагентам" причисляют также СМИ и физлица. Кто они на самом деле и что нужно о них знать, - в галерее DW.
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Клеймо "иностранного агента" - не только очередной способ наказать неугодных, но и эксперимент над живыми людьми. Впрочем, далеко не новый, считает Александр Плющев.
Минюст России начал вносить в список "иноагентов" отдельных граждан еще до утверждения закона президентом.
Борьба в России с YouTube и Facebook, а также с "иноагентами", сократит число НКО, и люди останутся наедине с агрессивной госмашиной, считают правозащитники. О влиянии нацеленных на это новых законов - DW.