Индия подтвердила смерть своего гражданина в армии РФ

Посольство Индии в Москве подтвердило смерть 30-летнего гражданина Индии Мохаммеда Асфана, который был завербован в российскую армию. "Мы находимся в контакте с семьей погибшего и российскими властями", - говорится в публикации на официальной странице посольства в соцсети X в среду, 6 марта. Дипломаты также обещают "приложить усилия" для репатриации останков Асфана в Индию.

Ранее брат погибшего Мохаммед Имран сообщал агентству AFP, что Асфан был отправлен на войну в Украине. Последний раз Асфан позвонил брату из Ростова-на-Дону, чтобы сообщить, что его отправляют на фронт. Другой гражданин Индии в армии РФ сообщил семье погибшего, что Асфан получил пулевое ранение.

По словам Мохаммеда Имрана, его брат "попал в ловушку" после просмотра видеоролика на Youtube-канале "Baba Vlogs", в котором утверждалось, что индийцы, работающие на российскую армию вне зоны боевых действий, смогут получить право на постоянное проживание в России менее чем через год. Приехав в Москву в ноябре 2023 года, Асфан подписал договор на русском языке, после чего пропал без вести.

В России индийцев обманом отправляют на войну

В марте 2024 года в соцсети Х появилось видеообращение 7 граждан Индии , в котором, согласно переводу издания "Свобода", они рассказали, что их заставляют воевать на стороне России против Украины. По их словам, они приехали в Россию "как туристы" в декабре 2023 года. После этого, приняв предложение некоего турагента, они посетили Беларусь, где их задержала милиция и передала российским властям. В России их заставили подписать договор на русском языке, не предоставив переводчика.

В конце февраля 2024 года МИД Индии обратился к Москве с просьбой о досрочном увольнении около 100 граждан Индии, устроившихся на вспомогательную работу в ВС РФ.

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