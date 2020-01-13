imm cologne: мебель должна быть экологичной и умной (фото)

В Кельне в эти дни проходит крупнейшая мебельная ярмарка imm cologne. Основные тренды этого сезона - те же, что и пару последних лет: экологичность и интеллигентность.
В Кельне в эти дни (до 19 января включительно) проходит крупнейшая мебельная ярмарка imm cologne. Собственно, основные тренды этого сезона - те же, что и пару последних лет: экологичность и интеллигентность. Здесь вам и зеркала в ванной с бегущей красной строкой, знакомящей вас с последними новостями, и шкафы, сделанные из натуральных материалов, произрастающих в радиусе не более 200 километров вокруг их производителя.
Мебельная индустрия переживает не лучшие свои времена. Виной тому и мода на скандинавский минимализм, и стремление экологически сознательных граждан покупать редко, но метко, дабы не производить лишний мусор и не идти в ногу с обществом растущего потребления.
Кроме того, к примеру, в Германии с каждым годом уменьшается количество квадратных метров жилплощади на человека. Производители мебели готовы подстроиться подо все эти тенденции и все чаще предлагают умные решения не только в области технологий. Не всем нужен говорящий холодильник, но многим - подвесной рабочий стол, который быстро можно превратить в обеденный, сэкономив много места в маленькой квартире.
Еще один очевидный тренд - стремление озеленить пространство городской квартиры любыми средствами.
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