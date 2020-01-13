 imm cologne: мебель должна быть экологичной и умной (фото) | Кадр дня | DW | 14.01.2020

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Кадр за кадром

imm cologne: мебель должна быть экологичной и умной (фото)

В Кельне в эти дни проходит крупнейшая мебельная ярмарка imm cologne. Основные тренды этого сезона - те же, что и пару последних лет: экологичность и интеллигентность.

На мебельной ярмарке в Кельне

В Кельне в эти дни (до 19 января включительно) проходит крупнейшая мебельная ярмарка imm cologne. Собственно, основные тренды этого сезона - те же, что и пару последних лет: экологичность и интеллигентность. Здесь вам и зеркала в ванной с бегущей красной строкой, знакомящей вас с последними новостями, и шкафы, сделанные из натуральных материалов, произрастающих в радиусе не более 200 километров вокруг их производителя.

На мебельной ярмарке в Кельне

Мебельная индустрия переживает не лучшие свои времена. Виной тому и мода на скандинавский минимализм, и стремление экологически сознательных граждан покупать редко, но метко, дабы не производить лишний мусор и не идти в ногу с обществом растущего потребления.

На мебельной ярмарке в Кельне

Кроме того, к примеру, в Германии с каждым годом уменьшается количество квадратных метров жилплощади на человека. Производители мебели готовы подстроиться подо все эти тенденции и все чаще предлагают умные решения не только в области технологий. Не всем нужен говорящий холодильник, но многим - подвесной рабочий стол, который быстро можно превратить в обеденный, сэкономив много места в маленькой квартире.

На мебельной ярмарке в Кельне

Еще один очевидный тренд - стремление озеленить пространство городской квартиры любыми средствами.

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  • Молочник и сахарница от Марианны Брандт и Хельмута Шульце

    Культовые изделия Баухауса

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  • Светильник от Вильгельма Вагенфельда

    Культовые изделия Баухауса

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    Вагенфельд начал трудиться в мастерских Баухауса, когда ему было 24 года. Немецкая фирма Tecnolumen, обладающая официальной лицензией, создает сегодня эти лампы по оригинальным чертежам и образцам мастера.

  • Конструктор от Альмы Зидхофф-Бушер

    Культовые изделия Баухауса

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    Изделия этого дизайнера сегодня производит швейцарская фирма эксклюзивных игрушек Naef Spiele AG. Такой набор, как на картинке, может стоить в пересчете около 140 евро.

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    Культовые изделия Баухауса

    Колыбелька от Петера Келера (1922 г.)

    Первоначальная версия люльки стабильностью не отличалась и все время заваливалась на сторону. Но в 1975 году немецкая фирма Tecta, получившая лицензию на ее производство, снабдила колыбель стальным каркасом, за что получила благодарность от самого дизайнера. Стоит лицензионный экземпляр 1900 евро.

  • Стул Василий от Марселя Брёйера

    Культовые изделия Баухауса

    Стул "Василий" от Марселя Брёйера (1925/26 гг.)

    Предприниматель Ханс Кнолль наладил в США в 1938 году производство мебели по чертежам мастеров Баухауса, с которыми водил дружбу его отец - Вальтер Кнолль. Knoll International обладает, помимо прочего, и лицензией на производство знаменитой модели стула, придуманного Марселем Брёйером. Цвета могут быть разными, но форма сохраняется.

  • Кресло Барселона от Людвига Мис ван дер Роэ

    Культовые изделия Баухауса

    Кресло "Барселона" от Людвига Мис ван дер Роэ (1929 г.)

    Эксклюзивными правами на производство этого кресла обладает американская фирма Knoll International. В этом году к 100-летию Баухауса они выпустили юбилейную лимитированную партию кресел из темно-зеленой кожи - всего 365 штук.

  • Мебель от Баухауса

    Культовые изделия Баухауса

    Только для избранных?

    Сделанные по лицензии и точно воспроизведенные предметы стоят сегодня очень дорого (на переднем плане - столы от Йозефа Альберса). В свое время дизайнеры Баухауса создавали эти модели для массового производства - чтобы купить их мог каждый. В наши дни к идеям Баухауса обращаются буквально все производители современной мебели и посуды. Так что мечты дизайнеров, живших 100 лет назад, сбылись!

    Автор: Габи Ройхер, Дарья Брянцева


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Ссылки в интернете

Сайт мебельной ярмарки imm cologne

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