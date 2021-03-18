Илья Яшин требует от СКР наказать организаторов концерта в Лужниках

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин направил в Следственный комитет России (СКР) заявление с требованием установить организаторов митинга-концерта "Крымская весна" в Лужниках 18 марта и привлечь их к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом политик сообщил в Twitter и других соцсетях в пятницу, 19 марта.

"Многочисленные фото- и видеорепортажи, опубликованные представителями СМИ, свидетельствуют о тотальном несоблюдении участниками указанного мероприятия ограничительных мер, введенных указом мэра Москвы", - говорится в заявлении Яшина.

Свои действия Яшин объяснил необходимостью фиксировать нарушение законов властями. "Сейчас прибегут диванные аналитики и скажут: зачем такое писать Бастрыкину (главе СКР. - Ред.)? Понятно же, что они сами против себя уголовные дела возбуждать не будут. Да, понятно. Но это не значит, что не надо фиксировать нарушения законов и факты избирательного правоприменения. Одна из задач независимого депутата - реагировать на такие вещи. Диссиденты в свое время обращались к советской власти с простым призывом: уважайте свою Конституцию. Вот и я пытаюсь донести до российской власти простую мысль: соблюдайте собственные законы", - написал Илья Яшин.

Реакция пресс-секретаря президент РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что зал в Лужниках был заполнен на 50 процентов. "Многие люди просто стояли, но это было 50 процентов", сказал он.

На концерте "Крымская весна", посвященном седьмой годовщине аннексии Крыма (которую власти России называют "присоединением"), выступал президент РФ Владимир Путин, а также многочисленные артисты - "Хор Турецкого", группа "Руки вверх", Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

"Санитарное дело"

По итогам протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года СК возбудил так называемое "санитарное дело". По версии обвинения, оппозиция, призывая граждан выходить на акции, подстрекала людей к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в условиях антикоронавирусных ограничений.

В уголовном деле десять фигурантов: продюсер "Навальный LIVE" Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, активист Николай Ляскин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн. Все они находятся под домашним арестом.

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