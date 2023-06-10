  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
СпортПольша

Ига Швентек из Польши выиграла четвертый "Большой шлем"

Екатерина Венкина
4 мин. назад

Польская теннисистка в третий раз победила на Открытом чемпионате Франции. Ига Швентек одержала верх над Каролиной Муховой из Чехии.

https://p.dw.com/p/4SQWJ
Польская теннисистка Ига Швентек после победы на Открытом чемпионате Франции
Ига ШвентекФото: Aurelien Moissard/AP Photo/picture alliance

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек в третий раз стала победительницей Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). В финале, который продолжался около трех часов, 22-летняя Швентек в субботу, 10 июня, одержала верх над 26-летней чешской спортсменкой Каролиной Муховой (6:2, 5:7, 6:4). Игра прошла в Париже.

Швентек уже побеждала на Открытом чемпионате Франции в 2020 и 2022 годах и была явным фаворитом в поединке с 43-м номером мирового рейтинга. В 2022 году польская теннисистка также стала победителем Открытого чемпионата США по теннису. Таким образом Швентек - третья женщина в Открытой эре (стершей границы между турнирами для профессионалов и турнирами для любителей), которая выиграла четыре финала турниров "Большого шлема".

Ига Швентек - самая молодая теннисистка со времен Моники Селеш (1990-92), успешно защитившая титул на "Ролан Гаррос".

Россиянка - победильница юниорского "Ролан Гаррос"

Ранее в этот же день россиянка Алина Корнеева обыграла перуанку Луссиану Перес Аларкон в финальном матче юниорского "Ролан Гаррос". Встреча в столице Франции завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Корнеевой.

Международный олимпийский комитет в январе предложил допустить к соревнованиям в нейтральном статусе атлетов из Беларуси и России, если эти спортсмены не выступали в поддержку войны в Украине.

Смотрите также:

Кафельников: Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

YouTube, Twitter Шарапова и скандал с допингом - Nike и Porsche в шоке

YouTube, Twitter Шарапова и скандал с допингом - Nike и Porsche в шоке

Спонсоры, в частности Nike и Porsche, разрывают многомиллионные контракты с известной российской теннисисткой. В крови Марии Шараповой обнаружен мельдоний. Препарат недавно признан допингом.
Спорт8 марта 2016 г.00:46 мин.
external

Мария Шарапова вернулась в большой спорт после допинг-скандала

Мария Шарапова вернулась в большой спорт после допинг-скандала

Марию Шарапову отстранили от участия в турнирах за то, что она принимала мельдоний. Но срок ее дисквалификации закончился. После 15-месячного перерыва она возобновила спортивную карьеру.
Спорт26 апреля 2017 г.01:52 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные под Бахмутом

Зеленский: ВСУ проводят контрнаступательные действия

Конфликты2 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Херсон после разрушения плотины Каховской ГЭС 7 июня 2023 года

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Катастрофы21 ч. назад
аэропорт Баку

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Общество14 ч. назад
Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Воронеже

Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

Политика22 ч. назад
Карикатура - пропагандист с галстуком в цветах российского флага и с рупором кричит, отварачиваясь от рупора: "Методичку!"

Пропаганда РФ об Украине и не только: без методички никак?

Пропаганда РФ об Украине и не только: без методички никак?

Конфликты9 июня 2023 г.
После разрушения плотины Каховской ГЭС и самой ГЭС вода из Каховского водохранилища неконтролируемо сбрасывается в Днепр. Затоплены населенные пункты на правом и левом берегах реки. Вода продолжает прибывать.

Под водой и под обстрелами. Фоторепортаж DW из затопленного Херсона

Под водой и под обстрелами. Фоторепортаж DW из затопленного Херсона

Катастрофы9 июня 2023 г.16 фото
Илан Шор (слева) и ведущий DW Тим Себастиан

Интервью Шора DW: Я промолдавский политик, не пророссийский

Интервью Шора DW: Я промолдавский политик, не пророссийский

Политика9 июня 2023 г.
На главную страницу