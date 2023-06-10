Ига Швентек из Польши выиграла четвертый "Большой шлем"

Польская теннисистка в третий раз победила на Открытом чемпионате Франции. Ига Швентек одержала верх над Каролиной Муховой из Чехии.

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек в третий раз стала победительницей Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). В финале, который продолжался около трех часов, 22-летняя Швентек в субботу, 10 июня, одержала верх над 26-летней чешской спортсменкой Каролиной Муховой (6:2, 5:7, 6:4). Игра прошла в Париже.

Швентек уже побеждала на Открытом чемпионате Франции в 2020 и 2022 годах и была явным фаворитом в поединке с 43-м номером мирового рейтинга. В 2022 году польская теннисистка также стала победителем Открытого чемпионата США по теннису. Таким образом Швентек - третья женщина в Открытой эре (стершей границы между турнирами для профессионалов и турнирами для любителей), которая выиграла четыре финала турниров "Большого шлема".

Ига Швентек - самая молодая теннисистка со времен Моники Селеш (1990-92), успешно защитившая титул на "Ролан Гаррос".

Россиянка - победильница юниорского "Ролан Гаррос"

Ранее в этот же день россиянка Алина Корнеева обыграла перуанку Луссиану Перес Аларкон в финальном матче юниорского "Ролан Гаррос". Встреча в столице Франции завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Корнеевой.

Международный олимпийский комитет в январе предложил допустить к соревнованиям в нейтральном статусе атлетов из Беларуси и России, если эти спортсмены не выступали в поддержку войны в Украине.

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