 Human Rights Watch: Военные преступления ВС РФ - не единичные случаи | Новости из Германии о России | DW | 03.04.2022

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Россия

Human Rights Watch: Военные преступления ВС РФ - не единичные случаи

По всей видимости, совершение военных преступлений входит в военную тактику России, заявил директор Human Rights Watch в Германии.

Логотип Human Rights Watch

HRW обвинила ВС РФ в использовании военных преступлений в качестве тактики войны

По оценке международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), военные преступления против мирных жителей в Украине не являются исключением и, по всей видимости, в российской армии допускается их совершение. "Со всей определенностью, речь не идет о единичных случаях", - заявил в воскресенье, 3 апреля, в эфире телеканала ARD директор HRW в Германии Венцель Михальски (Wenzel Michalski).

При этом он указал на убийства, изнасилования и обстрелы жилых домов. "Возможно, это не спланировано систематически. Но обстрел гражданских жилых районов и использование запрещенного оружия указывает на то, что это (совершение военных преступлений - Ред.) принимается в расчет и используется в качестве военной тактики", - подчеркнул правозащитник.

В HRW призвали ООН создать комиссию по расследованию

Михальски призвал ООН создать комиссию по расследованию преступлений, совершенных российскими военными в Украине. Важно также пока не хоронить погибших, чтобы не уничтожить доказательства преступлений. "Мы требуем от российского правительства расследовать эти преступления и привлечь виновных к ответственности", - заявил он далее.

Ранее в тот же день HRW опубликовала в Варшаве отчет о задокументированных случаях преступлений в окрестностях Киева, Харькова и Чернигова, основанный на опросах свидетелей, пострадавших и местных жителей. Кроме того, в последние дни были опубликованы фотографии, сделанные в Буче, в частности, фотокорреспондентами информагентств AFP и Reuters после ухода из города вторгнувшихся в Украину российских войск. На них видны тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил AFP, что после возвращения города под контроль Украины были похоронены в братских могилах 280 человек, а на улицах лежат еще большое число тел убитых жителей. Международное сообщество резко осудило данные преступления и потребовало незамедлительного их расследования. В ЕС намерены в ближайшие дни решить вопрос об ужесточении санкций против России.

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