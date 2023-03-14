  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Статуя апостола Варфоломея в музее Фрибура
Фото: CYRIL ZINGARO/KEYSTONE/picture alliance
КультураШвейцария

Художник провел неделю внутри статуи апостола

Вера Лунева
17 мин. назад

Французский художник-акционист решил удивить европейскую публику неожиданным перформансом. Он заперся внутри статуи апостола Варфоломея в швейцарском музее и неделю ее не покидал. Как такое возможно?

https://p.dw.com/p/4OcPE

В Музее искусств и истории Фрибура на западе Швейцарии в рамках выставки "Corpus: Изолированное тело" с 7 по 12 марта происходил весьма неожиданный перфоманс. Французский художник-акционист Авраам Пуаншеваль провел целую неделю внутри специально созданной для проекта увеличенной статуи апостола Варфоломея XV века. В прошедшее воскресенье он ее покинул, а в понедельник, 13 марта, экспозиция завершилась, сообщают швейцарские СМИ.

Покровитель Армении Варфоломей

Апостол Варфоломей, покровитель Армении и основатель Армянской апостольской церкви, был одним из первых учеников Христа. Его смерть была мученической: с него содрали кожу и обезглавили. Именно поэтому в католической традиции его часто изображают с полосками кожи в руках. Мощи святого с IX века хранятся в базилике Сан-Бартоломео в городе Беневенто на юге Италии.

Удивительный перфоманс

Внутри статуи апостола Варфоломея
Внутри статуи апостола ВарфоломеяФото: ALESSANDRO DELLA VALLE/KEYSTONE/picture alliance

Пуаншеваль и его команда из Франции изготовили реплику статуи величиной 3 метра 20 сантиметров из синтетической смолы, причем внутри нее был оборудован не только доступ воды и еды, но и туалет. Сам художник получил от руководства музея несколько книг "для развлечения". Идеей перфоманса было не только наглядно показать физическую изоляцию тела, но и предоставить возможность художнику общаться с посетителями выставки через специальную щель, а самим посетителям - с фактически ожившей статуей. Художник оставался всю неделю внутри нее - "словно в космической капсуле". В интервью швейцарским СМИ он подчеркнул, что "если у многих это вызвало бы клаустрофобию, то себя я бы назвал клаустрофилом. Я люблю запираться изнутри".

Самоизоляция в музеях Европы

Авраам Пуаншеваль у статуи Св. Варфоломея
Авраам Пуаншеваль у статуи Св. ВарфоломеяФото: ALESSANDRO DELLA VALLE/KEYSTONE/picture alliance

Художник долго готовился к проекту: у себя в мастерской в Марселе он начертил круг величиной с диаметр статуи, в центре которого садился на стул и старался неподвижно сидеть в течение долгого времени. В своих интервью Пуаншеваль говорит, что опыт заключения, неподвижности или сенсорного ограничения является для него средством исследования мира и человеческой природы.

Так, в 2014 году художник провел в парижском Музее охоты и природы (Musée de la chasse et de la nature) внутри чучела медведя 13 дней. Его питание в эти дни было идентичным пище медведей на воле: сушеные грибы, рыба, насекомые и семена.

Французский художник-акционист Авраам Пуаншеваль
Французский художник-акционист Авраам ПуаншевальФото: CYRIL ZINGARO/KEYSTONE/picture alliance

А летом 2018 года в Музее Ориньякской культуры во Франции он на неделю закрылся в статуе из дерева лиственницы высотой 3,20 м, специально сделанной по образцу знаменитой палеолитической статуи "Человеколев", найденной в 1930-х годах на юге Германии. Это первая известная антропоморфная статуя, выполненная в виде существа с телом человека и головой льва из бивня мамонта.

Смотрите также: 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

В диалоге - Базелиц и Лукас Кранах Старший

Самая неожиданная выставка 2023 года открылась в Вене

Самая неожиданная выставка 2023 года открылась в Вене

В Вене открылась одна из самых долгожданных, но одновременно и самых неожиданных европейских выставок 2023 года. Работы современного немецкого художника Георга Базелица разместили среди полотен старых мастеров.
Культура7 марта 2023 г.
Скульптура "Бог Пан овладевает козой" - экспонат выставки "Чертова похоть! Церковь. Тело. Искусство"

Католическая церковь Германии задумалась о сексе

Католическая церковь Германии задумалась о сексе

Еще пару лет назад такое невозможно было себе представить. Выставка под названием "Чертова похоть!" открылась в Музее архиепархии Мюнхена и Фрайзинга - католическом культурном учреждении.
Культура5 марта 2023 г.
Гейдельбергский замок

100 мест, которые надо увидеть в Германии

100 мест, которые надо увидеть в Германии

Рейтинг немецких достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму.
Туризм2 мая 2012 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Последствия российского ракетного удара по Днепру 14 января 2023 года

Жертвами агрессии РФ стали почти 22 тысячи мирных жителей

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Сцена из спектакля "Собаки Европы" - Dogs of Europe, Берлин, 11 марта 2023 года

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

Культура19 ч. назад
Сотрудник немецкого ПХГ Jemgum проверяет работу оборудования

Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

Экономика и бизнес20 ч. назад
Поединок на Олимпиаде в Токио

Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?

Фехтовальщикам России и Беларуси открыли путь в Париж?

Политика21 ч. назад
Плакт фильма "На Западном фронте без перемен"

"Будь сильным, моя любовь", или Главные интриги "Оскара"

"Будь сильным, моя любовь", или Главные интриги "Оскара"

Культура21 ч. назад
Митинг в Улан-Удэ в годовщину аннексии Крыма Россией, 18 марта 2018 года

Как война против Украины изменила Бурятию

Как война против Украины изменила Бурятию

Политика23 ч. назад
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин вне себя от ярости: "Ему, значит, "Оскара", а мне - санкции?"

"Оскар" фильму "Навальный": кто и почему не рад кинопремии?

"Оскар" фильму "Навальный": кто и почему не рад кинопремии?

Политика13 марта 2023 г.
На главную страницу