Художник провел неделю внутри статуи апостола

Французский художник-акционист решил удивить европейскую публику неожиданным перформансом. Он заперся внутри статуи апостола Варфоломея в швейцарском музее и неделю ее не покидал. Как такое возможно?

В Музее искусств и истории Фрибура на западе Швейцарии в рамках выставки "Corpus: Изолированное тело" с 7 по 12 марта происходил весьма неожиданный перфоманс. Французский художник-акционист Авраам Пуаншеваль провел целую неделю внутри специально созданной для проекта увеличенной статуи апостола Варфоломея XV века. В прошедшее воскресенье он ее покинул, а в понедельник, 13 марта, экспозиция завершилась, сообщают швейцарские СМИ.

Покровитель Армении Варфоломей

Апостол Варфоломей, покровитель Армении и основатель Армянской апостольской церкви, был одним из первых учеников Христа. Его смерть была мученической: с него содрали кожу и обезглавили. Именно поэтому в католической традиции его часто изображают с полосками кожи в руках. Мощи святого с IX века хранятся в базилике Сан-Бартоломео в городе Беневенто на юге Италии.

Удивительный перфоманс

Внутри статуи апостола Варфоломея Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/KEYSTONE/picture alliance

Пуаншеваль и его команда из Франции изготовили реплику статуи величиной 3 метра 20 сантиметров из синтетической смолы, причем внутри нее был оборудован не только доступ воды и еды, но и туалет. Сам художник получил от руководства музея несколько книг "для развлечения". Идеей перфоманса было не только наглядно показать физическую изоляцию тела, но и предоставить возможность художнику общаться с посетителями выставки через специальную щель, а самим посетителям - с фактически ожившей статуей. Художник оставался всю неделю внутри нее - "словно в космической капсуле". В интервью швейцарским СМИ он подчеркнул, что "если у многих это вызвало бы клаустрофобию, то себя я бы назвал клаустрофилом. Я люблю запираться изнутри".

Самоизоляция в музеях Европы

Авраам Пуаншеваль у статуи Св. Варфоломея Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/KEYSTONE/picture alliance

Художник долго готовился к проекту: у себя в мастерской в Марселе он начертил круг величиной с диаметр статуи, в центре которого садился на стул и старался неподвижно сидеть в течение долгого времени. В своих интервью Пуаншеваль говорит, что опыт заключения, неподвижности или сенсорного ограничения является для него средством исследования мира и человеческой природы.

Так, в 2014 году художник провел в парижском Музее охоты и природы (Musée de la chasse et de la nature) внутри чучела медведя 13 дней. Его питание в эти дни было идентичным пище медведей на воле: сушеные грибы, рыба, насекомые и семена.

Французский художник-акционист Авраам Пуаншеваль Фото: CYRIL ZINGARO/KEYSTONE/picture alliance

А летом 2018 года в Музее Ориньякской культуры во Франции он на неделю закрылся в статуе из дерева лиственницы высотой 3,20 м, специально сделанной по образцу знаменитой палеолитической статуи "Человеколев" , найденной в 1930-х годах на юге Германии. Это первая известная антропоморфная статуя, выполненная в виде существа с телом человека и головой льва из бивня мамонта.

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