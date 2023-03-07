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В диалоге - Базелиц и Лукас Кранах Старший
В диалоге - Базелиц и Лукас Кранах СтаршийФото: KHM-Museumsverband
КультураЕвропа

Самая неожиданная выставка 2023 года открылась в Вене

Вера Фридрих
29 мин. назад

В Вене открылась одна из самых долгожданных, но одновременно и самых неожиданных европейских выставок 2023 года. Работы современного немецкого художника Георга Базелица разместили среди полотен старых мастеров.

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Такого классический и обычно консервативный Музей истории искусств в Вене (Kunsthistorisches Museum) не видел еще никогда. 7 марта здесь открылась выставка под названием "Георг Базелиц - обнаженные мастера", сообщают австрийские СМИ. Картины известнейшего немецкого художника Георга Базелица (Georg Baselitz) как бы вступают в диалог с полотнами старых мастеров. В нескольких залах музея на время выставки - до 25 июня 2023 года - среди артефактов постоянной экспозиции нашли временное пристанище произведения ныне живущего авангардиста.

На выставке в Вене
Выставка обещает стать дополнительным магнитом для туристов, которых и в Вене, и в Музее истории искусств всегда предостаточноФото: KHM-Museumsverband
На выставке в Вене
Фото: KHM-Museumsverband

Со всех точек зрения уникальная выставка приурочена к юбилею Базелица - 85 лет ему исполнилось в январе этого года. Немецкий художник сам отобрал 73 своих картины и две скульптуры и решил, в каких именно залах и рядом с какими полотнами они будут размещены. То, что с чем лучше сочетается, определялось по формальным признакам: размерам произведений и формам, в них доминирующим. Кроме того, Базелиц решил, что в диалог вступать будут только изображения обнаженной натуры. Человек в его первозданном виде - центральная тема в искусстве всех времен, и она должна доминировать в рамках экспозиции, решил немецкий мастер, особенно известный своими "перевернутыми" полотнами. 

Картины и скульптуры Георга Базелица вступили в диалог с произведениями Кранаха, Альтдорфера, Бальдунга, Пармиджанино, Корреджо, Тициана, Рубенса и других. "То, как искусствоведы разбирают творчество Кранаха, Корреджо и так далее, это прекрасно, но это никогда особенно не интересовало меня как художника. Я получаю вдохновение из других источников - из той смелости, которую позволяли себе некоторые мастера", - отмечает Базелиц.

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