Хоккеиста Федотова определили в обычную роту вместо спортивной

Вратарь хоккейного клуба ЦСКА и сборной России Иван Федотов, призванный на военную службу при странных обстоятельствах, определен, вопреки предположениям, не в спортивную, а в обычную роту, сообщил в четверг, 7 июля, телеканал "Матч ТВ".Накануне Федотова перевели из госпиталя министерства обороны РФ в в учебную воинскую часть в городе Северодвинске Архангельской области. По сведениям издания "Спорт-экспресс", речь идет об учебном центре военно-морского флота России. "Матч ТВ" пишет, что хоккеист живет не в общей казарме, а в отдельной комнате, где есть телефон. Собеседник телеканала рассказал, что условия пребывания в этой части напоминают пионерский лагерь, "никакой дедовщины нет". "А к Федотову там очень хорошее отношение. На него там смотрят как на звезду. А сам он ведет себя спокойно, как удав" - сообщил он.



После задержания Ивана Федотова и сообщений о том, что он будет проходить службу в Северодвинске, издание Mash опубликовало фото хоккеиста со спортсменами беломорской военно-морской базы - голкиперу прочили игру за местный клуб "Авангард".

Служба вместо игры за НХЛ

Иван Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге, после того как стало известно, что он заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия флайерз". Спортсмена заподозрили в уклонении от воинской службы и доставили в полицейский участок, где хоккеисту стало плохо, и его увезли в больницу. Несколько дней после этого о местонахождении Федотова ничего не было известно, а 6 июля издание Meduza со ссылкой на "Матч ТВ" сообщило, что он находится в военно-морском госпитале в Северодвинске с обострением гастрита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов о происходящем с Федотовым сослался на законодательство РФ и заявил, что в ситуации ним не может быть "человеческих комментариев".

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach) заявил, что МОК внимательно следит за ситуацией с российскими спортсменами и их возможным преследованием властями РФ. По словам Баха, российские спортсмены, которые публично выступают против войны, находятся под угрозой уголовного преследования. "Мы понимаем, что в этих обстоятельствах молчание также может быть определенным посланием", - подчеркнул глава МОК.

Кроме того, в международных спортивных организациях осуждают агрессию России против Украины - так, после начала войны страну лишили права проведения чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году.

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