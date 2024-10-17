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ПолитикаСеверная Корея

Хакеры из КНДР украли 3 млрд долларов на ядерную программу

Алексей Волошинов
17 октября 2024 г.

С 2017 года северокорейские хакеры похитили криптовалюты на сумму около 3 млрд долларов. Эти деньги были направлены на поддержку ядерной программы КНДР, говорится в отчете Microsoft о кибербезопасности.

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Символическая иллюстрация: кибератака
Фото: Alexandre Marchi/dpa/picture alliance

Северокорейские хакеры похитили криптовалюты на сумму около 3 млрд долларов с 2017 года, говорится в отчете компании Microsoft о кибербезопасности 2024 года, опубликованном во вторник, 15 октября. Украденные деньги были направлены на финансирование ядерной программы Пхеньяна.

В Microsoft подчеркнули, что эти средства покрыли более половины затрат КНДР на разработку ядерного оружия. При этом только за 2023 год похищено было от 600 млн до 1 млрд долларов.

Из отчета также следует, что с прошлого года компания выявила сразу несколько новых северокорейских группировок. Увеличение их числа, считают аналитики, может указывать на то, что режим Ким Чен Ына расширяет свое участие в хакерской деятельности, связанной с вымогательством.

Помимо Северной Кореи активны в хакерской среде также группировки из России, Китая и Ирана, указывают в Microsoft.

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