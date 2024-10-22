Губернатор: Беспилотники атаковали Тульскую область

По версии губернатора Тульской области, пресечена атака беспилотников ВСУ над территорией региона. "Предварительно, дроны могли упасть в районе ТЭЦ", - пишет Baza.

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ пресекли атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Тульской области. Об этом в ночь на вторник, 22 октября, написал в Telegram губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его утверждению, ущерб нанесен помещениям спиртзавода в городе Ефремов и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района. "По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил Миляев.

"Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем", - добавил он.

Baza: Предварительно, дроны могли упасть в районе ТЭЦ

Между тем, как передал Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей, в Ефремове прозвучали минимум два взрыва. "Предварительно, дроны могли упасть в районе местной ТЭЦ. Официальной информации пока нет", - написал канал.

Кроме того, по данным Baza, в аэропорту Нижнего Новгорода введен план "Ковер" - по предварительной информации, из-за угрозы атаки беспилотников. Борт, который должен был прилететь из Калининграда, отправлен в Москву, аэропорт закрыт на вылет и прилет, ограничения введены до 06.05 мск, пишет Baza.

Официальная информация пока не поступала. План "Ковер" в профессиональной среде означает режим закрытого неба для самолетов.

Серия атак в небе над Брянской областью

Тем временем, по данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в ночь на 22 октября была зафиксирована серия атак беспилотников в небе над регионом. Так, двумя дронами был атакован Суземский район, где частично повреждена кровля нежилого здания и котельной, пострадавших нет, отметил Богомаз.

Кроме того, еще четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО оборонного ведомства, добавил губернатор.

Ранее, в ночь на 20 октября, несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Под угрозой оказались, в частности, столица РФ, Липецкая и Орловская области.

Мэр Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округ был сбит беспилотник, "летевший на Москву". "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в Telegram-канале.