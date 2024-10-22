  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Губернатор: Беспилотники атаковали Тульскую область

Екатерина Венкина
22 октября 2024 г.

По версии губернатора Тульской области, пресечена атака беспилотников ВСУ над территорией региона. "Предварительно, дроны могли упасть в районе ТЭЦ", - пишет Baza.

https://p.dw.com/p/4m4fK
Украинский дрон
Украинский дрон (фото из архива)Фото: Avalon/Photoshot/picture alliance / Dmytro Smolienko

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ пресекли атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Тульской области. Об этом в ночь на вторник, 22 октября, написал в Telegram губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его утверждению, ущерб нанесен помещениям спиртзавода в городе Ефремов и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района. "По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил Миляев.

"Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем", - добавил он.

Baza: Предварительно, дроны могли упасть в районе ТЭЦ

Между тем, как передал Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей, в Ефремове прозвучали минимум два взрыва. "Предварительно, дроны могли упасть в районе местной ТЭЦ. Официальной информации пока нет", - написал канал.

Кроме того, по данным Baza, в аэропорту Нижнего Новгорода введен план "Ковер" - по предварительной информации, из-за угрозы атаки беспилотников. Борт, который должен был прилететь из Калининграда, отправлен в Москву, аэропорт закрыт на вылет и прилет, ограничения введены до 06.05 мск, пишет Baza.

Официальная информация пока не поступала. План "Ковер" в профессиональной среде означает режим закрытого неба для самолетов.

Серия атак в небе над Брянской областью

Тем временем, по данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в ночь на 22 октября была зафиксирована серия атак беспилотников в небе над регионом. Так, двумя дронами был атакован Суземский район, где частично повреждена кровля нежилого здания и котельной, пострадавших нет, отметил Богомаз.

Кроме того, еще четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО оборонного ведомства, добавил губернатор.

Ранее, в ночь на 20 октября, несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Под угрозой оказались, в частности, столица РФ, Липецкая и Орловская области.

Мэр Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округ был сбит беспилотник, "летевший на Москву". "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в Telegram-канале.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Дроны ВСУ атаковали Татарстан. Путин грозит причастным к теракту в "Крокус Сити Холл". DW ‎Новости

Дроны ВСУ атаковали Татарстан. Путин грозит причастным к теракту в "Крокус Сити Холл". DW ‎Новости

Беспилотники ВСУ впервые с начала войны атаковали предприятия в городах Елабуга ‎и Нижнекамск в Татарстане, есть пострадавшие. Ранее СМИ писали, что на территории особой ‎экономической зоны "Алабуга" собирают иранские дроны-камикадзе типа Shahed, которыми ‎Россия регулярно атакует территорию Украины. ‎
2 апреля 2024 г.28:56 мин.
Кадр из видео применения ВСУ "дрона-дракона", распространенного министерством обороны Украины

Поливает огнем: что известно об украинском "дроне-драконе"?

Поливает огнем: что известно об украинском "дроне-драконе"?

Арсенал ВСУ пополнился новой разработкой - огнеметным дроном. Что говорят о нем эксперты и есть ли ограничения на его применение? Чем ответит российская армия? DW собрала то, что уже известно.
Конфликты16 сентября 2024 г.
Показать еще