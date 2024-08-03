Группа Aerosmith завершила гастрольную деятельность

Группа Aerosmith прекращает гастрольную деятельность. Об этом говорится в заявлении музыкального коллектива, опубликованном в соцсети Х в ночь на субботу, 3 августа. Группа приняла такое решение из-за того, что 76-летний солист Стивен Тайлер не смог полностью восстановиться после травмы голосовых связок. "Для нас было большой честью в жизни, что наша музыка стала частью вашей. В каждом клубе, в каждом масштабном турне, в большие и личные моменты вы отводили нам место в саундтреке своей жизни", - говорится в сообщении.

Как отмечают, Тайлер несколько месяцев "неустанно работал над тем, чтобы вернуть свой голос к тому состоянию, в котором он находился до травмы". Однако вопреки тому, что с ним работала "лучшая медицинская команда" полное восстановление оказалось невозможным.

Aerosmith в мае 2023 года сообщила, что проведет прощальный тур с сентября 2023 года по январь 2024 года. На одном из первых концертов Стивен Тайлер травмировал связки и не мог даже говорить. После трех концертов тур был приостановлен. Гастроли планировали возобновить в сентябре 2024 года.

Группа основана в 1970 году. За более чем 50 лет музыканты выпустили 15 альбомов и получили четыре премии "Грэмми". Aerosmith входит в Зал славы рок-н-ролла как наиболее весомый представитель американского хард-рока.