Гражданку Беларуси отправили в СИЗО в РФ и готовят к высылке в Минск

В Петербурге суд отправил в СИЗО гражданку Беларуси Яну Пинчук, которую на родине разыскивают по обвинению в создании экстремистского формирования и разжигании вражды. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил белорусский правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.

По данным правозащитников, девушка пробудет в СИЗО до 10 декабря, в это время российская прокуратура будет решать вопрос об ее экстрадиции в Беларусь. 24-летнюю Пинчук задержали 1 ноября в квартире у ее молодого человека. Последние два дня она провела в изоляторе временного содержания.

Как утверждает следствие, Яна Пинчук в Беларуси вела Telegram-канал "Витебск 97%", который в марте признали экстремистским. Последний год девушка провела за пределами страны.

В октябре нынешнего года белорусские власти заявили, что намерены привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, признанных экстремистскими. Их, как сообщило МВД, будут судить по статье 361-1 Уголовного кодекса РБ, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. В Беларуси уже более ста Telegram-каналов признаны экстремистскими.

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