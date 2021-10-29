 В Беларуси признали ″экстремистским″ Telegram-канал ″Еврорадио″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.10.2021

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Беларусь

В Беларуси признали "экстремистским" Telegram-канал "Еврорадио"

Суд в Минске признал "экстремистскими материалами" Telegram-канал "Еврорадио", у которого около 30,5 тысячи подписчиков.

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Telegram-канал "Еврорадио" признан белорусскими властями экстремистским

Центральный районный суд Минска признал "экстремистскими материалами" Telegram-канал "Еврорадио". "Это все-таки случилось", - написала радиостанция в пятницу, 29 октября. О признании Telegram-канала "Еврорадио" экстремистским также сообщил Правозащитный центр "Весна. 

У Telegram-канала "Еврорадио" около 30,5 тысячи подписчиков.

Ранее в тот же день МВД Беларуси признало "экстремистским формированием" Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA и запретило их деятельность.

Создателям и участникам "экстремистских" ресурсов грозит до 7 лет

Кроме NEXTA, в Беларуси уже признаны "экстремистскими формированиями", Telegram -каналы "Буслы ляцяць", "Дружины народной самообороны", "Кибер-Партизаны" и чат "Клуб любителей песен Цоя". Создателям и участникам таких ресурсов грозит до 7 лет лишения свободы, заявляли белорусские власти.

12 октября правительство Беларуси приняло постановление, согласно которому подписчики Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования.

В Гомеле 25 октября были задержаны около 30 человек за подписку на Telegram-каналы, объявленные в Беларуси экстремистскими. На некоторых задержанных составили протоколы за "распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность", сообщил правозащитный центр "Весна". По его сведениям, суд признал виновной одну из задержанных и распорядился арестовать девушку на 15 суток.

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