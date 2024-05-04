Россиянин Винник в США признал вину в отмывании денег

По данным обвинения, Винник был оператором криптобиржи BTC-e, которая получала средства от преступной деятельности, не применяла правил борьбы с отмыванием денег и не собирала данных о клиентах.

Россиянин Александр Винник в США признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США, размещенном в пятницу, 3 мая, на его сайте.

В свою очередь адвокат Винника Аркадий Бух сообщил агентству "РИА "Новости", что 44-летний обвиняемый заключил сделку со следствием, "признав вину по ограниченному числу статей". По его словам, согласно обвинению, Виннику грозило пожизненное заключение, однако сделка позволила сократить срок до "однозначного числа" лет.

Александра Винника обвиняют в США в отмывании денег в период с 2011 по 2017 год, когда он был оператором криптобиржи BTC-e. За это время биржей воспользовались более миллиона клиентов, совершивших транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов, утверждает Минюст США. Кроме того, по данным обвинения, криптобиржа получала средства от преступной деятельности, включая атаки с использованием программ-вымогателей, взломы и другие схемы, и Винник несет прямую ответственность за убытки в размере около 121 миллиона долларов.

Винника задержали в Греции, осудили во Франции, экстрадировали в США

В сообщении ведомства отмечается, что BTC-e не регистрировалась в качестве компании по оказанию финансовых услуг в США, не применяла правил "знай своего клиента" или правил борьбы с отмыванием денег и не собирала данных о клиентах. Винник также использовал подставные компании для конвертации цифровых активов в бумажную валюту.

Биржа BTC-e была закрыта в 2017 году, тогда же Винника арестовали в Греции. Первоначально он отрицал, что является оператором BTC-e, заявив, что был всего лишь сотрудником биржи. Власти США, России и Франции добивались его экстрадиции. Сначала Винника выслали во Францию, где он был приговорен к пяти годам тюремного заключения за отмывание денег, после чего отправлен обратно в Грецию, а затем экстрадирован в США.