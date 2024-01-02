Граждане Косово теперь могут ездить в Шенген без визы

Для косоваров вступил в силу безвизовый режим въезда в Шенгенскую зону. Теперь они могут находиться без визы до 90 дней в странах, входящих в нее.

С полуночи понедельника, 1 января, граждане Косово получили возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без визы. Согласно правилу, вступившему в силу в первый день 2024 года, косовары могут находиться в Шенгенской зоне без визы сроком до 90 дней.

Посол Евросоюза в Приштине Томаш Шуньог назвал это нововведение "важной вехой". По его словам, для преимущественно молодого населения западнобалканской страны оно стало "приглашением открыть для себя Европу", передает агентство KNA.

На церемонии в международном аэропорту Приштины косовский премьер-министр Альбин Курти поздравил своих сограждан с вновь обретенным правом, с которым косовары, по его словам, обрели достоинство. Курти попрощался с группой из 50 граждан Косово, которые, по сообщениям местных СМИ, выиграли организованную правительством страны поездку в Вену.

Брюссель уже в 2018-м считал условия безвиза для Косово выполненными

Еврокомиссия еще в 2018 году сочла, что Косово уже выполнило все условия для безвизового въезда в Шенгенскую зону. Однако тогда вступление в силу новых правил было заблокировано Францией и Нидерландами, которые опасались новой волны мигрантов.

Против послаблений выступили также Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания. Эти государства Евросоюза не признают независимость Косово, что также является серьезным препятствием для вступления балканской страны в ЕС.

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