Границы ФРГ пока останутся закрытыми для россиян и украинцев

Германия останется закрытой для граждан России и Украины до тех пор, пока Еврокомиссия не примет решения открыть границы ЕС для приезжающих из третьих стран. Об этом заявил 17 марта министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), отвечая на вопрос корреспондента DW об условиях, при которых снова стали бы возможны частные поездки россиян и украинцев в ФРГ.

Закрытия границ требует эпидемиологическая ситуация

Не все свои пограничные решения власти Германии принимают в соответствии с рекомендациями ЕС. Так, введение жесткого режима контроля на немецких границах, в частности, с Чехией и Австрией - то есть фактическое их закрытие - вызвало критическую реакцию Брюсселя, с которой в Берлине не согласны. "Но в данном случае решение (Еврокомиссии закрыть въезд в ЕС. - Ред.) в отношении третьих стран я, в порядке исключения, считаю хорошим, - заявил Зеехофер. - Это вклад в борьбу с пандемией".

При этом глава МВД Германии выразил полное понимание и ограничениями, которые ввели в отношении немцев другие страны, например, Дания. "Если этого требует эпидемиологическая ситуация, то такие меры оправданы, мы должны их принимать, - заявил Зеехофер. - Ведь речь идет не о гриппе или какой-нибудь аллергии, а о чрезвычайно заразных, крайне опасных и потенциально смертельных вирусах".

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